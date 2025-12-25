Spyro The Dragon: Neues Spyro‑Spiel geleakt: Entwickler verrät heimliches Drachen‑Comeback

Ein neues Spyro the Dragon‑Spiel befindet sich anscheinend offiziell in der Entwicklung, nachdem ein Entwickler von Toys for Bob entsprechende Hinweise veröffentlicht hat.

Auf dem LinkedIn‑Profil des Künstlers Donald Yatomi waren entsprechende Hinweise zu finden. Dort stand, dass er seit dem vergangenen Jahr an einem bislang unangekündigten Spyro‑Projekt gearbeitet hat.

Diese Information deckt sich mit weiteren Funden aus Entwickler‑Lebensläufen, die bereits zuvor auf ein neues Spyro‑Spiel hingedeutet hatten. Möglicherweise wird im neuen Jahr somit ein neues Spyro the Dragon-Spiel angekündigt.