Spyro The Dragon: Neues Spyro‑Spiel geleakt: Entwickler verrät heimliches Drachen‑Comeback

LinkedIn‑Leak bestätigt: Toys for Bob arbeitet seit letztem Jahr an neuem Spyro‑Abenteuer.

Ein neues Spyro the Dragon‑Spiel befindet sich anscheinend offiziell in der Entwicklung, nachdem ein Entwickler von Toys for Bob entsprechende Hinweise veröffentlicht hat.

Auf dem LinkedIn‑Profil des Künstlers Donald Yatomi waren entsprechende Hinweise zu finden. Dort stand, dass er seit dem vergangenen Jahr an einem bislang unangekündigten Spyro‑Projekt gearbeitet hat.

Diese Information deckt sich mit weiteren Funden aus Entwickler‑Lebensläufen, die bereits zuvor auf ein neues Spyro‑Spiel hingedeutet hatten. Möglicherweise wird im neuen Jahr somit ein neues Spyro the Dragon-Spiel angekündigt.

  1. Rotten 88925 XP Untouchable Star 4 | 25.12.2025 - 15:42 Uhr

    Würde mich sehr über einen neuen Teil freuen 😅✌🏻

  2. Kenty 238110 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.12.2025 - 15:47 Uhr

    Oh, das wäre toll. Da wäre ich auch sofort mit dabei. Im Gegensatz zu den Crash Spielen habe ich die Spyro Trilogy durchgespielt und komplettiert und hatte mich danach immer noch nicht an den Animationen von dem kleinen Drachen sattgesehen. Würde ich voll begrüßen, wenn es da wieder ein neues Spiel zu geben täte!

  4. Heisi 35420 XP Bobby Car Raser | 25.12.2025 - 15:57 Uhr

    Ohhh wie geil 🤩 hoffentlich stimmt das auch 🥹🙏🙏🙏

