Squadron 42: Hinweise auf Konsolen-Version der Star Citizen-Kampagne verdichten sich

Autor:, in / Squadron 42

Die Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen, bekannt unter dem Titel Squadron 42, könnte womöglich auch für Konsolen erscheinen.

Ein aktuelles Stellenangebot von Cloud Imperium Games sorgt nun für neue Spekulationen in der Community. Gesucht wird ein Entwickler mit Erfahrung in der Entwicklung für aktuelle und Next-Gen-Konsolen, was viele als klares Signal für eine geplante Portierung werten.

Offiziell bestätigt wurde ein Konsolen-Release bislang nicht. Squadron 42, das seit Jahren in Entwicklung ist, wurde ursprünglich als reines PC-Projekt angekündigt.