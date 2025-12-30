Squadron 42: Kampagne komplett spielbar – über 40 Stunden Sci‑Fi‑Action

Squadron 42 erreicht Mega‑Meilenstein: Kampagne komplett spielbar – über 40 Stunden Sci‑Fi‑Action

Cloud Imperium Games hat bekannt gegeben, dass Squadron 42 – der Singleplayer‑Ableger des Star‑Citizen‑Universums – nun vollständig spielbar ist.

Die gesamte Kampagne steht intern von Anfang bis Ende, und das Team konzentriert sich aktuell auf Polishing, Bugfixing und Performance‑Optimierung, um das Spiel für die kommende Beta‑Phase vorzubereiten. Für euch bedeutet das, dass das Projekt nach vielen Jahren Entwicklung nun in seine finale Produktionsphase eintritt.

Die Kampagne soll über 40 Stunden Spielzeit bieten und damit zu den umfangreicheren Singleplayer‑Erlebnissen im Sci‑Fi‑Genre gehören. CIG arbeitet daran, Animationen, KI‑Verhalten, Cinematics, Weltraum‑Dogfights und FPS‑Gameplay weiter zu verfeinern, um ein möglichst hochwertiges Spielerlebnis zu liefern. Der Fokus liegt darauf, das Spiel technisch zu stabilisieren und die Präsentation auf das Niveau zu bringen, das die Fans seit Jahren erwarten.

Mit dem Übergang in die Beta‑Vorbereitung rückt die Veröffentlichung näher, auch wenn weiterhin kein offizielles Release‑Datum genannt wurde. Klar ist jedoch: Squadron 42 hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht und befindet sich nun in der Phase, in der Inhalte nicht mehr erstellt, sondern perfektioniert werden.

  1. SnakeForce 85 37345 XP Bobby Car Raser | 30.12.2025 - 16:04 Uhr

    Auf die Kampagne hab ich ein wenig gewartet, da es aber so lief, wie es eben bei denen lief, schaue ich erstmal wie gut es dann ankommt, was die Allgemeinheit dazu sagt und vieles mehr.

    Für mich ist das Spiel einfach zulange in der PreAlpha-Phase (nach meinen Geschmack), dass ich hieran komplett das interesse verloren hab.

  2. Davki90 7600 XP Beginner Level 4 | 30.12.2025 - 16:37 Uhr

    Das ist doch endlich etwas. Könnte dennoch noch eine weile dauern, bis es erscheint.

