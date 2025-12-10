Square Enix: 100-Seiten-Schockanalyse: Großaktionär fordert drastische Neuaufstellung

Ein umfangreicher Bericht eines Großaktionärs sorgt derzeit für erhebliche Diskussionen rund um Square Enix, den Publisher weltbekannter Videospielmarken wie Final Fantasy, Dragon Quest und Kingdom Hearts.

Das Investmentunternehmen 3D Investment Partners, das inzwischen 14,36 Prozent der Anteile an dem japanischen Entwickler hält, veröffentlichte ein rund 100 Seiten starkes Dokument, das eine deutliche Kritik an der aktuellen Unternehmensstrategie formuliert.

Darin wird dargelegt, dass Square Enix zwar über starke Marken, etablierte RPG-Franchises und global bekannte Gaming-IP verfügt, jedoch eine merkliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu verzeichnen habe.

Der Bericht richtet sich an die Führungsebene des Final-Fantasy-Machers und bemängelt insbesondere die aus Sicht des Investors schwachen Verkaufszahlen sowie die fehlende Klarheit über die mittelfristige Entwicklungsstrategie des Unternehmens.

Die Analyse fordert eine grundlegende Neubewertung der laufenden Managementplanung und stellt die Frage, ob Square Enix derzeit tatsächlich in der Lage sei, innovative Projekte zu entwickeln, die langfristig internationales Wachstum erzeugen.

Laut dem Aktionär habe man bereits im Oktober eine detaillierte Auswertung an CEO Takashi Kiryu übermittelt, sei jedoch mit dessen Rückmeldung nicht zufrieden gewesen. Dies führte zu der nun öffentlichen Veröffentlichung des Berichts.

Die Investoren betonen, dass Square Enix einer der bedeutendsten japanischen Spielentwickler sei, dessen Potenzial durch eine klarere Ausrichtung, präzisere Produktplanung und eine stabilere Release-Strategie künftig besser genutzt werden müsse. Die Kritik richtet sich dabei gezielt an die gesamte Unternehmensstruktur, die Art der Spielentwicklung, das Projektmanagement und die langfristige Positionierung im internationalen Games-Markt.

Die Analyse verstärkt aktuell den Fokus der Branche auf die wirtschaftliche Zukunft des Publishers, da die Performance von AAA-Franchises wie Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Rebirth oder neuen Live-Service-Konzepten eine zentrale Rolle für die Ausrichtung des Unternehmens spielt.

Es bleibt abzuwarten, wie Square Enix auf den Druck des Großaktionärs reagiert und ob die bestehende Strategie überarbeitet wird, um die Platzierung im globalen Markt für Videospiele zu festigen.