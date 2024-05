Square Enix: Aggressive Multiplattform-Strategie verkündet

Autor:, in / Square Enix

Es war kein gutes Geschäftsjahr 2024 für Square Enix. Die Gewinne brachen um fast 70 Prozent komplett ein. Die veröffentlichten AAA-Spiele erfüllten zudem nicht die Gewinnerwartungen.

In einem mittelfristigen Plan beschloss man jetzt, seine AAA-Spiele Multiplattform zu veröffentlichen. Das Vorhaben ist auf eine Strategie von drei Jahren ausgelegt und bezeichnet man als „Square Enix Reboots and Awakens“, die zu einem langfristigen Wachstum führen soll.

Das Unternehmen strebt eigenen Worten nach eine Stärkung der Kundenkontaktpunkte an, dabei ist eine Säule die Verfolgung der aggressiven Multiplattform-Strategie für Nintendo, PlayStation, Xbox und PC.

Weiterhin heißt es, man wolle „eine Umgebung schaffen, in der mehr Kunden in den Genuss unserer Titel in Bezug auf große Franchises und AAA-Titel, einschließlich Katalogtitel, kommen können.“

Zeichnet sich hier ein Ende der Plattformexklusivität für Spiele von Square Enix ab?

Des Weiteren will der Entwickler künftig auf mehr Qualität, denn Quantität setzen.

Der Entwickler sagte, man will „Titel auf den Markt zu bringen, die für Spannung sorgen und die Loyalität zu unserer Marke stärken, wobei die oberste Priorität darin besteht, unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, und „die Fangemeinden unserer wichtigsten Franchises durch die regelmäßige Veröffentlichung von AAA-Titeln zu halten und auszubauen.“