Square Enix: Bester Publisher 2025 laut Metacritic

Square Enix erreicht erstmals Platz 1 in den jährlichen Metacritic-Publisher-Rankings dank starker Releases wie Final Fantasy VII Rebirth.

Die Review-Aggregator-Website Metacritic hat Square Enix als besten Spiele-Publisher des Jahres 2025 ausgezeichnet. In den 16. jährlichen Publisher-Rankings setzte sich der Final-Fantasy-Publisher erstmals an die Spitze, basierend auf einem Punktesystem, das Durchschnitts-Metascores, Anzahl positiver Bewertungen und herausragende Titel bewertet.

Square Enix veröffentlichte 2025 insgesamt neun Spiele, die allesamt positive Bewertungen erhielten, mit einem durchschnittlichen Metascore von 84. Spitzenreiter war die PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth mit einem Metascore von 90.

Weitere hochbewertete Titel waren Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles (88), Dragon Quest I & II HD-2D Remake (88) und Octopath Traveler 0 (84). Selbst das „schwächste“ Spiel des Jahres, SaGa Frontier 2 Remastered, erhielt noch positive Kritiken.

Metacritic betont, dass für die Rankings nur Publisher mit mindestens fünf Releases berücksichtigt wurden, wobei mobile Spiele ausgeschlossen sind.

Bewertet werden neben dem Durchschnittsscore auch der Anteil guter und schlechter Titel sowie die Anzahl von Spitzenwerten (Metascore ≥ 90).

Damit reiht sich Square Enix in die Liste früherer Spitzenreiter ein: Sega (2025), Capcom (2024), Sony (2023) und Microsoft (2022).

Hier die Top-10-Liste für 2025, die Zahl in Klammern weist das Vorjahr aus.

Bester Publisher 2025 (Metacritic)

Square Enix (330,5 Punkte) – 84 (6) Gamirror Games (322,4 Punkte) – 82 (6) Capcom (322,2 Punkte) – 83 (2) Thunderful (306,8 Punkte) – 78 (-) Microsoft (305,7 Punkte) – 80 (9) Take-Two (304,0 Punkte) – 79 (12) SEGA (303,9 Punkte) – 80 (1) Electronic Arts (302.9 Punkte) – 79 (23) Dotemu (302,2 Punkte) – 81 (-) Raw Fury (301,0 Punkte) – 79 (8)

Sony ist mit der PlayStation auf Platz 21 gelandet.