Square Enix: Dragon Quest‑Rekord: Teil XI S knackt die 9‑Millionen‑Marke

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age setzt seinen beeindruckenden Lauf fort und zählt inzwischen zu den erfolgreichsten und meistgelobten JRPGs der modernen Ära. Der Titel wurde von Kritikern gefeiert und erreichte auf Metacritic Auszeichnungen wie Must‑Play sowie Top‑Platzierungen auf Switch und PS4.

Der erweiterte Serienableger überzeugte mit seiner Mischung aus klassischem JRPG‑Gameplay, moderner Präsentation und umfangreichen Verbesserungen, die speziell in der S‑Version für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten. Die hohe Wertschätzung der Fachpresse trug maßgeblich dazu bei, dass Dragon Quest XI S weltweit eine enorme Reichweite erzielte.

Mit mehr als 9 Millionen ausgelieferten Einheiten unterstreicht das Rollenspiel seine starke Marktpräsenz und gehört damit zu den größten kommerziellen Erfolgen der traditionsreichen Reihe. Die Kombination aus nostalgischem Design, frischen Features und breiter Plattformverfügbarkeit hat den Absatz weiter befeuert und die Position des Spiels im globalen Gaming‑Kosmos gefestigt.

Dragon Quest XI S bleibt damit ein zentraler Meilenstein innerhalb des Franchise und ein Paradebeispiel dafür, wie ein moderner Serienableger sowohl langjährige Fans als auch neue Spielergruppen erreichen kann.