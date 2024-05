Square Enix: Dragon Quest 12 weiterhin in Arbeit

Autor:, in / Square Enix

Das Rollenspiel Dragon Quest 12: The Flames of Fate befindet sich auch nach der Umstrukturierung von Square Enix weiterhin in Arbeit.

Nach einem starken Einbruch der Gewinne entschloss sich Square Enix zu Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Unternehmens sowie der Verfolgung einer neuen Multiplattform-Strategie.

Leider fielen dem neuen Ansatz auch einige in Arbeit befindliche Spiele zum Opfer und wurden eingestellt. Ein Spiel, das den Strategiewechsel glücklicherweise überlebt hat, ist Dragon Quest 12: The Flames of Fate.

Dass sich das Rollenspiel auch weiterhin in Arbeit befindet, erklärte jetzt Bloomberg-Reporter Takashi Mochizuki via X. Dies habe ihm Square Enix in einer Nachricht mitgeteilt:

„Ich weiß, dass sich einige nach der Ankündigung der Abschreibung Sorgen um den Status von DQ12 gemacht haben, daher bin ich Square Enix sehr dankbar, dass sie mir in einem Kommentar mitgeteilt haben, dass die Produktion des Spiels weiterläuft. Vielen Dank dafür.“