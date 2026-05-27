Square Enix: Dragon Quest HD-2D Remakes erreichen über vier Millionen Verkäufe

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Square Enix meldet starken Verkaufserfolg für die Dragon-Quest-HD-2D-Remakes.

Die HD-2D-Remakes von Dragon Quest III sowie Dragon Quest I & II haben weltweit inzwischen mehr als vier Millionen Einheiten verkauft.

Wie Square Enix bekannt gegeben hat, umfasst die Zahl sowohl physische Auslieferungen als auch digitale Verkäufe beider Neuauflagen. Bereits kurz nach Veröffentlichung hatte Dragon Quest III HD-2D Remake allein die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten überschritten.

Dragon Quest III HD-2D Remake erschien am 14. November 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam sowie den Microsoft Store.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake folgte am 30. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam und Microsoft Store.

Mit den modernen HD-2D-Versionen setzt Square Enix die klassischen Rollenspiele technisch und visuell neu um. Besonders der Mix aus Pixelgrafik und modernen Lichteffekten hatte bereits vor Veröffentlichung großes Interesse ausgelöst.

Der aktuelle Verkaufsmeilenstein unterstreicht die anhaltend hohe Popularität der Dragon-Quest-Reihe, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert.

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3 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 217855 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.05.2026 - 13:34 Uhr

    Noch 1 1/2 Stunden bis zum Livestream.
    Bin extrem gespannt auf Teil 12.
    Hoffentlich zeigen sie was davon.

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  2. Katanameister 438780 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 27.05.2026 - 13:40 Uhr

    Guter Erfolg, mit den bestimmt geringen Entwicklungskosten sollte man auch starke Gewinne eingefahren haben.

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  3. GERxJOHNNY 88870 XP Untouchable Star 4 | 27.05.2026 - 13:45 Uhr

    Ich habe mit der Reihe nicht so viele Berührungspunkte. Aber für alte Veteranen bestimmt schöne Spiele

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