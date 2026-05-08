Square Enix: DRAGON QUEST wird in Gaming-Ruhmeshalle aufgenommen

DRAGON QUEST wird in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen und erreicht neuen Meilenstein zum 40. Jubiläum der Reihe.

Das Strong National Museum of Play in Rochester, New York, hat DRAGON QUEST von Square Enix in die World Video Game Hall of Fame aufgenommen. Die Auszeichnung würdigt Videospiele, die über Jahre hinweg einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche, Popkultur und Gesellschaft ausgeübt haben.

Die World Video Game Hall of Fame wurde 2015 gegründet und ehrt Titel mit dauerhaftem Kultstatus. Die Aufnahme von DRAGON QUEST erfolgt kurz vor dem Dragon Quest Day am 27. Mai, an dem das 40-jährige Jubiläum der Reihe gefeiert wird.

Der ursprüngliche Titel erschien im Jahr 1986 und gilt als eines der prägenden Werke des RPG-Genres. Mit einem weltweit starken Einfluss entwickelte sich die Reihe zu einem globalen Phänomen mit über 97 Millionen verkauften Einheiten. Insgesamt umfasst das Franchise 11 Hauptteile sowie zahlreiche Spin-Offs, Filme, Anime-Produktionen, Romane, Manga und Merchandise.

DRAGON QUEST wird vor allem für seinen zugänglichen Spielaufbau, seine charakteristische visuelle Gestaltung, seine erzählerische Struktur und den wiedererkennbaren Soundtrack gewürdigt. Diese Elemente haben das Genre nachhaltig geprägt und beeinflussen bis heute viele moderne Rollenspiele.

Parallel zur Auszeichnung können Spieler die Ursprünge der Reihe in DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake erleben. Der Titel enthält vollständig überarbeitete Versionen der ersten beiden Spiele im HD-2D-Stil mit zusätzlichen Story-Inhalten und Gameplay-Anpassungen. Gemeinsam mit DRAGON QUEST III HD-2D Remake bildet er die neu interpretierte Erdrick-Trilogie, die für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist.