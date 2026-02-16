Square Enix: Early Access Launch von KILLER INN verläuft nahezu unbemerkt

Mit KILLER INN bringt Square Enix ein neues Multiplayer‑Murder‑Mystery‑Actionspiel auf Steam. Trotz spannender Prämisse und Early‑Access‑Launch blieb das Interesse jedoch überraschend gering.

Square Enix hat sein neues Multiplayer‑Projekt KILLER INN im Early Access auf Steam veröffentlicht. Das Spiel kombiniert Elemente aus Social Deduction, Action und klassischer Murder‑Mystery‑Spannung.

Spieler werden von einer geheimnisvollen Organisation namens Astra in ein abgelegenes Schloss eingeladen, angelockt vom Versprechen unermesslicher Reichtümer. Doch hinter den Mauern beginnt ein tödliches Spiel aus Täuschung, Paranoia und Überlebenskampf.

Der Launch verlief jedoch nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Laut Steam‑Statistiken erreichte KILLER INN zum Start lediglich 817 gleichzeitige Spieler, ein ungewöhnlich niedriger Wert für einen Titel aus dem Hause Square Enix. Weder Marketing noch Community‑Hype scheinen im Vorfeld nennenswert Fahrt aufgenommen zu haben.

Inhaltlich setzt KILLER INN auf ein klares Rollenprinzip: Insgesamt 24 Teilnehmer folgen der Einladung ins Schloss und erhalten heimlich eine von zwei Rollen. Die Wölfe agieren als Jäger und müssen ihre Opfer eliminieren, während die Lämmer versuchen, das Massaker zu überleben oder einen Weg aus dem Schloss zu finden.

Jede Waffe, jeder Hinweis und jedes Hilfsmittel kann über Leben und Tod entscheiden. Da die Mörder unerkannt unter den Gästen agieren, wird Misstrauen zum zentralen Spielmechanismus. Am Ende jeder Nacht entscheidet sich, wer überlebt – und wer dem Wahnsinn des Schlosses zum Opfer fällt.

Ob KILLER INN trotz des schwachen Starts im Early Access noch eine Community aufbauen kann, bleibt abzuwarten. Das Konzept bietet reichlich Potenzial, doch ohne Sichtbarkeit und Spielerbasis wird es für Square Enix schwer, das Projekt langfristig zu etablieren.