Square Enix: Emberstoria Overwrite Markenname gesichert

Square Enix hat sich mit Emberstoria Overwrite einen neuen Markennamen in Japan sichern lassen.

Square Enix hat sich bereits am 28. April den Markennamen Emberstoria Overwrite gesichert. Die beiden Domains emberstoria.com und emberstoria.net wurden nachfolgend am 1. Mai registriert. Derzeit sind diese aber noch nicht mit Inhalten gefüllt.

Ihr dürft also gespannt sein, was das japanische Unternehmen in naher Zukunft ankündigt.