Square Enix: Entwickler äußert sich zu Game Preservation und langfristiger Verfügbarkeit

Die Debatte um Game Preservation gewinnt in der Spieleindustrie weiter an Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender digitaler Vertriebsmodelle und dem angekündigten Ende physischer Datenträger bei einzelnen Plattformen.

Auch Square Enix hat sich im Rahmen einer Aktionärsversammlung zu diesem Thema geäußert. Anlass war eine Frage zur langfristigen Verfügbarkeit von Spielen, insbesondere bei Titeln, die nicht mehr aktiv betrieben werden oder deren ursprüngliche Versionen auf modernen Systemen nicht mehr ohne Weiteres zugänglich sind.

In der Antwort des Unternehmens heißt es, dass der Umgang mit der Verfügbarkeit von Spielen nach Ende eines Service vom jeweiligen Titel abhänge. Als Beispiel wurde unter anderem die NieR-Reihe genannt, bei der Informationen über offizielle Livestreams bereitgestellt werden. Für andere Titel verwies Square Enix darauf, dass Inhalte teilweise über Video-Plattformen erhalten bleiben, etwa durch veröffentlichte Zwischensequenzen.

Das Unternehmen erklärte zudem allgemein, dass man weiterhin Wege entwickeln wolle, um Spielern den Zugang zu Inhalten auch nach dem Ende eines Services oder einer Geschichte zu ermöglichen. Konkrete Maßnahmen oder verbindliche Strategien wurden jedoch nicht detailliert ausgeführt.

Die Aussagen stoßen in der Community auf unterschiedliche Reaktionen, da insbesondere vollständige Spielversionen älterer Titel häufig nicht mehr auf modernen Plattformen verfügbar sind. Beispiele aus der Branche zeigen, dass selbst bekannte Serien nur teilweise oder in überarbeiteten Sammlungen zugänglich bleiben, während Originalversionen oft nicht mehr spielbar sind.

Die Diskussion um Game Preservation bleibt damit ein fortlaufendes Thema innerhalb der Gaming-Industrie, insbesondere im Spannungsfeld zwischen digitaler Distribution, Remasters und dem Erhalt originaler Spielversionen.