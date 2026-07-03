Square Enix: Entwickler äußert sich zu Game Preservation und langfristiger Verfügbarkeit

Die Debatte um Game Preservation gewinnt in der Spieleindustrie weiter an Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender digitaler Vertriebsmodelle und dem angekündigten Ende physischer Datenträger bei einzelnen Plattformen.
Auch Square Enix hat sich im Rahmen einer Aktionärsversammlung zu diesem Thema geäußert. Anlass war eine Frage zur langfristigen Verfügbarkeit von Spielen, insbesondere bei Titeln, die nicht mehr aktiv betrieben werden oder deren ursprüngliche Versionen auf modernen Systemen nicht mehr ohne Weiteres zugänglich sind.
In der Antwort des Unternehmens heißt es, dass der Umgang mit der Verfügbarkeit von Spielen nach Ende eines Service vom jeweiligen Titel abhänge. Als Beispiel wurde unter anderem die NieR-Reihe genannt, bei der Informationen über offizielle Livestreams bereitgestellt werden. Für andere Titel verwies Square Enix darauf, dass Inhalte teilweise über Video-Plattformen erhalten bleiben, etwa durch veröffentlichte Zwischensequenzen.
Das Unternehmen erklärte zudem allgemein, dass man weiterhin Wege entwickeln wolle, um Spielern den Zugang zu Inhalten auch nach dem Ende eines Services oder einer Geschichte zu ermöglichen. Konkrete Maßnahmen oder verbindliche Strategien wurden jedoch nicht detailliert ausgeführt.
Die Aussagen stoßen in der Community auf unterschiedliche Reaktionen, da insbesondere vollständige Spielversionen älterer Titel häufig nicht mehr auf modernen Plattformen verfügbar sind. Beispiele aus der Branche zeigen, dass selbst bekannte Serien nur teilweise oder in überarbeiteten Sammlungen zugänglich bleiben, während Originalversionen oft nicht mehr spielbar sind.
Die Diskussion um Game Preservation bleibt damit ein fortlaufendes Thema innerhalb der Gaming-Industrie, insbesondere im Spannungsfeld zwischen digitaler Distribution, Remasters und dem Erhalt originaler Spielversionen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann mal abwarten, ob sie an ihren Aussagen zukünftig festhalten werden.
Haha Square Enix das kommt ausgerechnet von euch.
Was hat euch da nun bewogen euch zu diesem Thema zu äußern? Lieber einfach mal den Mund halten!
Was ist denn mit:
-Final Fantasy XIII-2 (Xbox 360 Digital) einfach entfernt
-Final Fantasy I bis VI (Original-Mobile- & Steam-Versionen): Die alten „3D-Remakes“ oder älteren Mobile-Ports wurden komplett entfernt und durch die neueren Pixel Remaster-Versionen ersetzt
-Kingdom Hearts – Cloud-Versionen (Nintendo Switch): Mit der Ankündigung nativer Versionen bzw. neuer Sammlungen auf anderen Plattformen wurden die über Server gestreamten Cloud-Fassungen für die Switch aus dem eShop entfernt
-The Last Remnant (Steam & PlayStation): Das originale JRPG wurde weltweit von Steam entfernt. Später erschien eine Remastered-Version, diese ist jedoch exklusiv für Konsolen und Mobilgeräte (nicht mehr auf dem PC)
-Chaos Rings I, II & Chaos Rings Omega einfach entfernt
-Song Summoner: The Unsung Heroes einfach entfernt
-Kane & Lynch: Dead Men (Steam): Der Verkauf des Singleplayer-Actionspiels wurde temporär ausgesetzt, da Square Enix wichtige Updates bezüglich veralteter Software-Lizenzen (wie Games for Windows Live) vornehmen wollte
-Lara Croft GO / Deus Ex GO / Hitman GO (Mobile): Nach dem Verkauf der westlichen Square-Enix-Studios an die Embracer Group wurden vor allem die GO-Puzzlespiele sukzessive aus den mobilen Stores entfernt
-The Turing Test (Bestimmte Plattformen): Das First-Person-Puzzlespiel wurde auf Plattformen wie Google Stadia (durch die Schließung des Dienstes) und phasenweise in anderen Stores entfernt
🫤
Die Meister der Re-Releases zum Vollpreis sagen was zur Preservation….nice 😂
Wobei sie an den Großmeister, Nintendo, nicht rankommen.