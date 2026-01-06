Square Enix: Final Fantasy 9‑Designer Toshiyuki Itahana verlässt das Unternehmen

Final Fantasy IX und die Crystal Chronicles‑Reihe stehen im Zentrum einer bedeutenden Personalentscheidung bei Square Enix, denn Charakterdesigner Toshiyuki Itahana hat das Unternehmen verlassen.

Der langjährige Künstler und Game Designer erklärte, dass er seine Entscheidung bereits Ende des vergangenen Jahres getroffen habe, unmittelbar nach dem 25. Jubiläum von Final Fantasy 9, dem Spiel, für das er am bekanntesten ist.

Final Fantasy IX markierte für ihn einen wichtigen Meilenstein, der ihn dazu brachte, über seine Zukunft als Zeichner und Entwickler nachzudenken.

Final Fantasy IX war nicht das einzige Projekt, das Itahana prägte, denn er gestaltete auch die Figuren der Crystal Chronicles‑Spiele sowie der Chocobo‑Reihe.

In seiner Nachricht an die Fans betonte er, dass das Jubiläum von Final Fantasy 9 für ihn ein bedeutendes Ereignis gewesen sei und dass die große Wertschätzung der Spieler eine wichtige Rolle bei seiner persönlichen Neuorientierung gespielt habe.

Final Fantasy 9 bleibt damit ein zentraler Punkt seiner Karriere, der letztlich den Moment markierte, an dem er sich entschloss, Square Enix zu verlassen.

Final Fantasy 9 begleitet Itahana seit Jahrzehnten, und die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag machten ihm bewusst, dass es für ihn der richtige Zeitpunkt war, neue Wege einzuschlagen. Seine Entscheidung fiel im Bewusstsein, sich langfristig auf seine kreative Arbeit konzentrieren zu wollen, und er verabschiedete sich mit Dankbarkeit gegenüber allen, die das Jubiläum von Final Fantasy 9 gefeiert haben.