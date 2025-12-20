Square Enix: Final Fantasy knackt 207 Millionen Verkäufe

Final Fantasy knackt 207 Millionen Verkäufe – Square Enix meldet neuen Mega‑Meilenstein!

Square Enix hat bestätigt, dass die Final Fantasy‑Reihe weltweit über 207 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat.

Damit setzt das traditionsreiche RPG‑Franchise seinen jahrzehntelangen Erfolg fort und bleibt eine der meistverkauften Spielserien der Welt.

Bemerkenswert ist, dass die Serie seit September 2025 zusätzliche 3 Millionen Einheiten absetzen konnte – ein starkes Wachstumstempo, das zeigt, wie präsent Final Fantasy weiterhin im globalen Markt ist.

Egal, ob durch neue Releases, Remasters, Re‑Releases oder den anhaltenden Erfolg bestehender Titel: Die Final Fantasy-Marke bleibt ein Zugpferd für Square Enix. So wundert es sicher niemanden, dass erst kürzlich die ganze Final Fantasy VII Remake‑Reihe für Xbox bestätigt wurde.

  1. Homunculus 287140 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.12.2025 - 15:47 Uhr

    Das ist ordentliche Zahl, man darf aber nicht vergessen, wie viele Hauptteile, Spin-off, Re-Release etc es davon gibt.

    Hätte gerne mal so eine Verteilung welche Spiele sich wie oft verkauft haben. Mal nachher schauen, ob es sowas gibt.

    Bin auf jeden Fall bei den Millionen ein paar mal mit dabei. Einige Titel habe ich auf diversen Plattformen geholt und gezockt.

    Am meisten freut es mich, dass es echt mittlerweile fast alle FF für XB gibt. Dank AK sogar sowas wie FFXIII

  3. Gunslinger 32250 XP Bobby Car Bewunderer | 20.12.2025 - 17:11 Uhr

    Mit Teil 6 bis 10 bin auch einer von den Käufern 😂
    Wirklich stolze Zahl. Ist aber ja auch eine verdamm langlebige Serie.

  5. Hey Iceman 848165 XP Xboxdynasty All Star Gold | 20.12.2025 - 17:39 Uhr

    Trotz 56 unterschiedlichen Versionen/Ableger/… wirklich beachtlich 🎊🎊🎊

