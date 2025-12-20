Square Enix: Final Fantasy knackt 207 Millionen Verkäufe

Square Enix hat bestätigt, dass die Final Fantasy‑Reihe weltweit über 207 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat.

Damit setzt das traditionsreiche RPG‑Franchise seinen jahrzehntelangen Erfolg fort und bleibt eine der meistverkauften Spielserien der Welt.

Bemerkenswert ist, dass die Serie seit September 2025 zusätzliche 3 Millionen Einheiten absetzen konnte – ein starkes Wachstumstempo, das zeigt, wie präsent Final Fantasy weiterhin im globalen Markt ist.

Egal, ob durch neue Releases, Remasters, Re‑Releases oder den anhaltenden Erfolg bestehender Titel: Die Final Fantasy-Marke bleibt ein Zugpferd für Square Enix. So wundert es sicher niemanden, dass erst kürzlich die ganze Final Fantasy VII Remake‑Reihe für Xbox bestätigt wurde.