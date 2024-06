Square Enix: Final Fantasy Tactics Remaster in Arbeit

Via Reddit meldete sich der User Joseki100 im Bereich GamingLeaksAndRumours zu Wort. In seinem Post nahm er unter anderem Stellung zu einer Äußerung von LeakProximidad, in dem es hieß, dass die PS4-Version von Visions of Mana verspätet auf den Markt käme. Es sei geplant gewesen, die Veröffentlichung des gesamten Spiels zu verschieben, doch an dem Termin werde man für alle anderen Plattformen festhalten.

Auf diesen Post antwortete Midori via X/Twitter, dass diese Information korrekt sei.

Unter der darauffolgenden Diskussion bedauerte ein User, dass im Zuge der Diskussion endlich von einem Final Fantasy Tactics Remaster die Rede gewesen sei und sich auch noch ein angesehener Leaker für diese Äußerung verantwortlich zeichnete; nun stelle sich aber heraus, dass dieser gar nicht so glaubwürdig sei.

Darunter antwortete Jason Schreier persönlich und erklärte kurz und knapp: „Der Final Fantasy Remaster ist echt und in Arbeit.“

Weitere Details gab er jedoch nicht preis.