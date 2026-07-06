Square Enix: Final Fantasy XV auf Nintendo Switch 2 möglich – Square Enix äußert sich zu Hardware-Hürden

Square Enix hat sich im Rahmen einer aktuellen Aktionärsversammlung zur möglichen Veröffentlichung von Final Fantasy XV auf der kommenden Nintendo Switch 2 geäußert.
Auf die Frage nach einer möglichen Umsetzung erklärte das Unternehmen, dass es zwar gewisse hardwarebedingte Einschränkungen gebe, die eine exakte Umsetzung des Spiels erschweren würden, ein Port jedoch „nicht vollständig unmöglich“ sei. Damit lässt Square Enix die Tür für eine mögliche Version des Action-RPGs grundsätzlich offen.
Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass derzeit keine konkreten Pläne bestätigt werden können. Stattdessen werde das Feedback der Aktionäre und Nutzer als wichtiger Hinweis für zukünftige Plattformentscheidungen und Marketingüberlegungen weitergegeben.
Damit bleibt offen, ob Final Fantasy XV tatsächlich auf der nächsten Nintendo-Konsole erscheinen wird. Klar ist jedoch, dass die technische Machbarkeit laut Square Enix zumindest nicht ausgeschlossen wird, auch wenn größere Anpassungen notwendig wären.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Will jemand FF XV?
Jop, 13 und 15 werden sich sehr oft gewünscht.
15 ist zudem einer der bestverkauftesten Teile.
Nur 7 und 10 haben sich häufiger verkauft, wenn man den Zahlen Online glauben darf^^
Echt? Manche wollen den Boygroup Simulator spielen?
Habs bei einem Freund gesehen – furchtbar
Ist halt schönes Spiel (mit paar Macken), wenn man es als Jungs Roadtrip sieht und nicht als Boygroup Simulator 😉
Die Designs sind halt typisch Japan. Die hängen was das angeht noch Anfang der 2000 fest. Das trifft nicht Jedermanns Geschmack.
Mir hat FF XVI deutlich mehr zugesagt
Habe es gerade durch und stecke im zweiten Run für Platin. Das Spiel ist nicht schlecht aber mir fehlen da die Rätsel und die versteckten Gebiete.
Das gibt es alles nicht in diesem Teil.
Rätsel brauche ich nun wirklich nicht. Die sind mir schon bei Final Fantasy X auf den Zeiger gegangen
Ach für mich muss das irgendwie im Spiel sein. Sonst fehlt mir was.
Ja, ist ziemlich linear
FF15 müsste doch technisch gesehen locker möglich sein. Es läuft ja auch das FF7 remake und rebirth auf der switch 2.
Final Fantasy 15 lief ja sogar auf xbox one S.
Vielleicht meint man FF16 🤔
Neh, geht schon um 15, habe die Tage dazu bereits Post auf X und Insta gesehen.
Für mich klingt das nur wieder nach dem typisch japanischen um den heißen Brei reden, um nicht „Nein, aktuell nicht“ sagen zu müssen. Wird lieber immer blumig verpackt und begründet und Hoffnung offen gelassen.
Selbe haben sie bei 14 jahrelang gemacht, wenn es um eine XB Version ging.
Naja, sollte machbar sein.. das war ein PS4/One Titel und das sollte die Switch 2 doch packen. Außerdem gibt’s doch bereits FFXV für die Switch, nennt sich Pocket Edition 😂
Sollen es nicht so spannend machen, so schwer kann es bestimmt nicht sein es auf der Switch zu bringen.
Wird bestimmt kommen, dann wieder als GKC für 80 Euro.
GKC bestimmt, auf meiner PS über 100 Gb groß, aber der Preis würde wohl vermutlich drunter liegen.
Die nächste Nintendo-Konsole wird aber noch auf sich warten lassen. Kommt eine stärkere Switch 2?
Würde FFXV schon gerne auf der Switch 2 sehen.
FF15 mit allen DLC und man kann sich zeitlich gesehen ein paar Tage verabschieden.
Wenn ich nur an den Pitioss Ruins Dungeon denke, bekomme ich Pickel am Po. Hat mich ohne Glitch und blind knapp 5 Stunden gekostet.
Das gehört zu den neueren Final Fantasy Games, zu dem ich gar keine Connection habe. Habe damals nur mal die Demo angezockt
Die Tatsache das ein 10 jahre altes Spiel auf der Switch 2 „gewisse hardwarebedingte Einschränkungen“ hat, zeigt wo sich die Switch 2 technisch befindet…
Dann hoffe ich für Switch Spieler und Fans das sie es hinbekommen