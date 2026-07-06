Square Enix: Final Fantasy XV auf Nintendo Switch 2 möglich – Square Enix äußert sich zu Hardware-Hürden

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Square Enix hält Final Fantasy XV für Switch 2 technisch für möglich, aber schwierig.

Square Enix hat sich im Rahmen einer aktuellen Aktionärsversammlung zur möglichen Veröffentlichung von Final Fantasy XV auf der kommenden Nintendo Switch 2 geäußert.

Auf die Frage nach einer möglichen Umsetzung erklärte das Unternehmen, dass es zwar gewisse hardwarebedingte Einschränkungen gebe, die eine exakte Umsetzung des Spiels erschweren würden, ein Port jedoch „nicht vollständig unmöglich“ sei. Damit lässt Square Enix die Tür für eine mögliche Version des Action-RPGs grundsätzlich offen.

Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass derzeit keine konkreten Pläne bestätigt werden können. Stattdessen werde das Feedback der Aktionäre und Nutzer als wichtiger Hinweis für zukünftige Plattformentscheidungen und Marketingüberlegungen weitergegeben.

Damit bleibt offen, ob Final Fantasy XV tatsächlich auf der nächsten Nintendo-Konsole erscheinen wird. Klar ist jedoch, dass die technische Machbarkeit laut Square Enix zumindest nicht ausgeschlossen wird, auch wenn größere Anpassungen notwendig wären.

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20 Kommentare Added

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    • Homunculus 311590 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 17:47 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Jop, 13 und 15 werden sich sehr oft gewünscht.

      15 ist zudem einer der bestverkauftesten Teile.
      Nur 7 und 10 haben sich häufiger verkauft, wenn man den Zahlen Online glauben darf^^

      0
      • DrFreaK666 309420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 17:49 Uhr
        Antwort auf Homunculus

        Echt? Manche wollen den Boygroup Simulator spielen?
        Habs bei einem Freund gesehen – furchtbar

        1
        • Homunculus 311590 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 17:55 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Ist halt schönes Spiel (mit paar Macken), wenn man es als Jungs Roadtrip sieht und nicht als Boygroup Simulator 😉

          Die Designs sind halt typisch Japan. Die hängen was das angeht noch Anfang der 2000 fest. Das trifft nicht Jedermanns Geschmack.

          0
  2. Peter Quill 104360 XP Elite User | 06.07.2026 - 17:35 Uhr

    FF15 müsste doch technisch gesehen locker möglich sein. Es läuft ja auch das FF7 remake und rebirth auf der switch 2.
    Final Fantasy 15 lief ja sogar auf xbox one S.
    Vielleicht meint man FF16 🤔

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    • Homunculus 311590 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 17:39 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Neh, geht schon um 15, habe die Tage dazu bereits Post auf X und Insta gesehen.

      Für mich klingt das nur wieder nach dem typisch japanischen um den heißen Brei reden, um nicht „Nein, aktuell nicht“ sagen zu müssen. Wird lieber immer blumig verpackt und begründet und Hoffnung offen gelassen.

      Selbe haben sie bei 14 jahrelang gemacht, wenn es um eine XB Version ging.

      1
  3. Homunculus 311590 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 17:41 Uhr

    Naja, sollte machbar sein.. das war ein PS4/One Titel und das sollte die Switch 2 doch packen. Außerdem gibt’s doch bereits FFXV für die Switch, nennt sich Pocket Edition 😂

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  4. Katanameister 488080 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 06.07.2026 - 17:41 Uhr

    Sollen es nicht so spannend machen, so schwer kann es bestimmt nicht sein es auf der Switch zu bringen.

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  6. KingOfKings1605 177065 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 06.07.2026 - 18:49 Uhr

    Die nächste Nintendo-Konsole wird aber noch auf sich warten lassen. Kommt eine stärkere Switch 2?
    Würde FFXV schon gerne auf der Switch 2 sehen.

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  7. faktencheck 217100 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 18:57 Uhr

    FF15 mit allen DLC und man kann sich zeitlich gesehen ein paar Tage verabschieden.
    Wenn ich nur an den Pitioss Ruins Dungeon denke, bekomme ich Pickel am Po. Hat mich ohne Glitch und blind knapp 5 Stunden gekostet.

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  8. GERxJOHNNY 101350 XP Profi User | 06.07.2026 - 19:12 Uhr

    Das gehört zu den neueren Final Fantasy Games, zu dem ich gar keine Connection habe. Habe damals nur mal die Demo angezockt

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  9. OberstKuebel 4510 XP Beginner Level 2 | 06.07.2026 - 19:47 Uhr

    Die Tatsache das ein 10 jahre altes Spiel auf der Switch 2 „gewisse hardwarebedingte Einschränkungen“ hat, zeigt wo sich die Switch 2 technisch befindet…

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  10. Ralle89 188015 XP Battle Rifle God | 06.07.2026 - 21:20 Uhr

    Dann hoffe ich für Switch Spieler und Fans das sie es hinbekommen

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