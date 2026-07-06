Square Enix: Final Fantasy XV auf Nintendo Switch 2 möglich – Square Enix äußert sich zu Hardware-Hürden

Square Enix hält Final Fantasy XV für Switch 2 technisch für möglich, aber schwierig.

Square Enix hat sich im Rahmen einer aktuellen Aktionärsversammlung zur möglichen Veröffentlichung von Final Fantasy XV auf der kommenden Nintendo Switch 2 geäußert.

Auf die Frage nach einer möglichen Umsetzung erklärte das Unternehmen, dass es zwar gewisse hardwarebedingte Einschränkungen gebe, die eine exakte Umsetzung des Spiels erschweren würden, ein Port jedoch „nicht vollständig unmöglich“ sei. Damit lässt Square Enix die Tür für eine mögliche Version des Action-RPGs grundsätzlich offen.

Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass derzeit keine konkreten Pläne bestätigt werden können. Stattdessen werde das Feedback der Aktionäre und Nutzer als wichtiger Hinweis für zukünftige Plattformentscheidungen und Marketingüberlegungen weitergegeben.

Damit bleibt offen, ob Final Fantasy XV tatsächlich auf der nächsten Nintendo-Konsole erscheinen wird. Klar ist jedoch, dass die technische Machbarkeit laut Square Enix zumindest nicht ausgeschlossen wird, auch wenn größere Anpassungen notwendig wären.