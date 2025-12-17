Square Enix: Ganze Final Fantasy VII Remake‑Reihe für Xbox bestätigt

Naoki Hamaguchi, Game Director bei Square Enix und bekannt für Titel wie Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII sowie Final Fantasy VII Remake und Rebirth, hat Xbox-Spielern ein klares Versprechen gegeben. In einem Beitrag auf X erklärte Hamaguchi: „Ich verspreche, dass ich die gesamte Final Fantasy VII Remake‑Serie auf die Xbox bringen werde.“

Die Aussage erfolgte als Reaktion auf einen Post des offiziellen Final Fantasy-Accounts, der über Hamaguchis Besuch im Microsoft‑Hauptquartier berichtete. Dort traf er unter anderem Xbox‑Chef Phil Spencer und Microsofts Gaming‑Verantwortliche Sarah Bond, um die enge Partnerschaft zwischen Square Enix und Xbox zu würdigen.

Der Besuch unterstreicht die wachsende Zusammenarbeit beider Unternehmen im Bereich großer Rollenspiel‑Marken.

Ziel der Kooperation ist es, die ikonischen Final Fantasy-Titel einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Teil dieser Strategie ist auch Final Fantasy VII Remake Intergrade, das kürzlich eine erste Demo für Xbox Series X|S erhalten hat und damit den Weg für weitere Veröffentlichungen auf Microsofts Plattformen ebnet.

Hamaguchis Versprechen dürfte Fans Hoffnung geben, dass die komplette Remake‑Reihe künftig auch auf Xbox‑Konsolen spielbar sein wird.

Hamaguchi war außerdem im offiziellen Xbox-Podcast zu Gast und sprach mit Sr. Social-Media Manager Josh Stein über die Partnerschaft mit Xbox und natürlich Final Fantasy.