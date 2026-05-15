Square Enix: Gewinn steigt trotz sinkender Spieleumsätze

Square Enix hat seine Geschäftszahlen für das am 31. März 2026 beendete Fiskaljahr vorgelegt und dabei einen Rückgang der Nettoumsätze verzeichnet, während Gewinn und operatives Ergebnis deutlich zulegen konnten.

Die Nettoerlöse sanken um 8,3 Prozent auf 297,6 Milliarden Yen (ca. 1,8 Milliarden US-Dollar). Besonders deutlich fiel der Rückgang im digitalen Entertainment-Segment aus, das um 16,3 Prozent auf 172,8 Milliarden Yen zurückging. Gleichzeitig stieg jedoch das operative Ergebnis um 34,9 Prozent auf 54,7 Milliarden Yen, während der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn um 21,3 Prozent auf 29,6 Milliarden Yen anwuchs.

Als zentrale Wachstumstreiber nennt das Unternehmen starke Verkäufe neuer HD-Titel, darunter Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake sowie Dragon Quest 7 Reimagined. Auch der Katalogverkauf entwickelte sich positiv und stieg im Rahmen der Multiplattform-Strategie auf 19,10 Millionen verkaufte Einheiten.

Rückläufig entwickelte sich hingegen das MMO-Geschäft, das um 26 Prozent nachgab, was unter anderem auf den Vorjahresstart von Final Fantasy XIV: Dawntrail zurückgeführt wird. Auch der Bereich Smart Devices und Browser-Games verzeichnete sinkende Umsätze, konnte jedoch beim operativen Ergebnis um 64 Prozent zulegen, unterstützt durch effizientere Kostenstrukturen.

Parallel dazu setzt Square Enix seine strukturellen Anpassungen fort. Dazu zählen eine stärkere Fokussierung auf ausgewählte Kernmarken, die Umstellung auf neue Creative-Studio-Strukturen sowie die Konsolidierung internationaler Standorte. Ziel ist eine langfristige Effizienzsteigerung und eine stärkere Ausrichtung auf hochwertige Veröffentlichungen statt reiner Quantität.

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen weitgehend stabile Umsätze bei gleichzeitig leicht rückläufigem operativem Gewinn.