Square Enix: Google KI in Dragon Quest X bringt neuen Begleiter

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Dragon Quest X erhält mit Gemini einen KI-gestützten Begleiter, der auf das Spielgeschehen reagiert und mit Spielern interagiert.

Mit einem ungewöhnlichen Schritt erweitert Square Enix das Spielerlebnis von Dragon Quest X. Künftig soll das Spiel um eine KI-gestützte Funktion ergänzt werden, die auf dem generativen Modell Gemini basiert.

Im Mittelpunkt steht ein neuer Begleiter namens „Oshaberi Slimey“, der direkt mit dem Spieler interagieren kann. Der Charakter nutzt künstliche Intelligenz, um Texte und sogar Sprachausgaben dynamisch zu generieren und so auf verschiedene Situationen im Spiel zu reagieren.

Dabei geht die Funktion über klassische Dialogsysteme hinaus. Der KI-Begleiter kann Bildschirminhalte erkennen und kommentieren, etwa wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand getragen wird, ein besonders starker Gegner besiegt wurde oder ein seltenes Item gefunden wird. Dadurch entsteht ein deutlich lebendigeres Feedback während des Spielens.

Zusätzlich kann „Oshaberi Slimey“ auch Hilfestellungen geben, etwa Hinweise zum nächsten Ziel oder zur weiteren Vorgehensweise im Spiel. Damit wird die KI nicht nur zum unterhaltsamen Begleiter, sondern auch zu einer praktischen Unterstützung innerhalb der Spielwelt.

Mit dieser Integration zeigt sich, wie moderne KI-Technologien zunehmend Einzug in Videospiele halten und neue Formen der Interaktion ermöglichen. Dragon Quest X könnte damit einen Ausblick darauf geben, wie zukünftige Spiele dynamischer auf das Verhalten der Spieler reagieren.

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22 Kommentare Added

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  1. MaTrial3003 92845 XP Posting Machine Level 2 | 22.03.2026 - 12:41 Uhr

    Wäre spannend ob da sinnvolle Sätze bei raus kommen oder nur nerviger Müll. Aber definitiv ein interessantes Feature

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