Square Enix: Illustrator Satoshi Kuramochi kündigt Abschied an

Ohne große Ankündigung hat sich ein langjähriger Kreativkopf aus dem Hause Square Enix verabschiedet und hinterlässt dabei eine visuelle Handschrift, die zahlreiche Titel geprägt hat.

Satoshi Kuramochi, der insbesondere durch seine Arbeit an der SaGa-Reihe bekannt wurde, hat bestätigt, dass er das Unternehmen im Februar 2026 verlassen hat.

In einer persönlichen Mitteilung blickte er dankbar auf seine Zeit zurück und hob hervor, wie viel es ihm bedeutet habe, Illustrationen für erinnerungswürdige Spiele beizusteuern. Gleichzeitig machte er deutlich, dass seine künstlerische Laufbahn damit keineswegs endet und er weiterhin aktiv bleiben wird.

Innerhalb von Square Enix nahm Kuramochi eine zentrale Rolle bei mehreren Projekten ein. Als einer der leitenden Künstler war er maßgeblich an SaGa: Scarlet Grace aus dem Jahr 2018 beteiligt. Später übernahm er die Position des leitenden Charakterkünstlers bei SaGa: Emerald Beyond aus dem Jahr 2024, wo sein Stil die Figuren maßgeblich prägte.

Auch außerhalb der SaGa-Reihe war sein Einfluss sichtbar, etwa bei den Hintergrunddesigns von World of Final Fantasy sowie der erweiterten Version World of Final Fantasy Maxima. Zu seinen letzten Arbeiten im Unternehmen zählt zudem das kürzlich veröffentlichte Mobile-Spiel Dissidia Duellum Final Fantasy.

In der Community löste die Nachricht zahlreiche Reaktionen aus. Viele Fans würdigten seine Arbeit und teilten persönliche Sammlerstücke, darunter handgezeichnete Illustrationen, die über die Jahre zu echten Erinnerungsstücken geworden sind. Kuramochi reagierte darauf direkt und bedankte sich bei mehreren Unterstützern persönlich. Zugleich betonte er, dass er auch in Zukunft sein Bestes geben werde.

Mit seinem Weggang verliert Square Enix eine prägende kreative Stimme, während gleichzeitig ein neuer Abschnitt für den Künstler beginnt, dessen Stil weiterhin einen festen Platz in der Welt japanischer Rollenspiele behalten dürfte.