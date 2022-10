Square Enix: Japanischer Markt reicht nicht mehr um Gewinne zu erzielen

Autor:, in / Square Enix

Square Enix gibt bekannt, dass der japanische Markt nicht mehr ausreicht, um die Entwicklungsinvestitionen wieder hereinzuholen und einen Gewinn zu erzielen. Dies steht auf Seite zehn des Jahresberichts 2022.

Square Enix möchte sich aufgrund des schrumpfenden japanischen Marktes auf einen globalen Markt konzentrieren. Das Studio ist jedenfalls nicht mehr in der Lage, die für die Erzielung eines Gewinns erforderliche Umsatzhöhe in Japan zu erreichen. Außerdem will Square Enix das Spiele-Portfolio überarbeiten.

„Für Unternehmen, die vor allem auf dem japanischen Markt konkurrieren, ist es angesichts der demografischen Alterung schwierig, ein großes Wachstum in der Spielebranche zu erzielen. Daher ist es für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung, dass wir Erfolgstitel produzieren, die den globalen Markt ansprechen, der sowohl in Bezug auf die Kunden als auch auf die Verkaufsmengen eine größere Dimension bietet.“ „Mit anderen Worten: Der japanische Markt reicht nicht mehr aus, um ein Ertragsniveau zu erreichen. Daher müssen wir unsere Entwicklungsanstrengungen auf der Grundlage der Annahme angehen, dass wir auf dem globalen Markt erfolgreich sein müssen. „