Square Enix: Junge Entwickler bevorzugen plötzlich Final Fantasy XIII

In den Hallen von Square Enix zeigt sich ein klarer Wandel, der selbst langjährige Entwickler überrascht. Naoki Hamaguchi, Director der Final Fantasy VII Remake‑Reihe, sprach darüber, wie sich die Vorlieben innerhalb des Studios mit den Jahren verschoben haben. Während frühere Generationen von Mitarbeitern häufig ältere Klassiker als prägende Titel nannten, hat sich diese Perspektive bei neuen Kollegen deutlich verändert.

Hamaguchi erklärte, dass die jüngeren Entwickler heute nicht mehr automatisch zu Final Fantasy VI greifen, wenn es um ihren persönlichen Favoriten geht. Stattdessen fällt immer häufiger Final Fantasy XIII, ein Spiel, das bei seinem Erscheinen kontrovers diskutiert wurde, inzwischen aber für viele der neuen Angestellten den Einstieg in die Serie markiert.

Für Hamaguchi ist dieser Wandel ein sichtbares Zeichen dafür, wie sich das Studio weiterentwickelt und wie stark die eigene Geschichte inzwischen mehrere Generationen umfasst.

Der Director beschrieb diesen Moment als spürbaren Hinweis auf den Lauf der Zeit. Die Belegschaft wächst, verändert sich und bringt neue Perspektiven mit, die sich auch in der Wahrnehmung der eigenen Marken widerspiegeln.

Dass Final Fantasy XIII heute als Lieblingsspiel genannt wird, zeigt, wie unterschiedlich die Berührungspunkte mit der Reihe ausfallen können und wie sehr sich die Fan‑ und Entwicklerkultur im Laufe der Jahre verschoben hat.