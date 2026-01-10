Square Enix: Junge Entwickler bevorzugen plötzlich Final Fantasy XIII

In den Hallen von Square Enix zeigt sich ein klarer Wandel, der selbst langjährige Entwickler überrascht. Naoki Hamaguchi, Director der Final Fantasy VII Remake‑Reihe, sprach darüber, wie sich die Vorlieben innerhalb des Studios mit den Jahren verschoben haben. Während frühere Generationen von Mitarbeitern häufig ältere Klassiker als prägende Titel nannten, hat sich diese Perspektive bei neuen Kollegen deutlich verändert.
Hamaguchi erklärte, dass die jüngeren Entwickler heute nicht mehr automatisch zu Final Fantasy VI greifen, wenn es um ihren persönlichen Favoriten geht. Stattdessen fällt immer häufiger Final Fantasy XIII, ein Spiel, das bei seinem Erscheinen kontrovers diskutiert wurde, inzwischen aber für viele der neuen Angestellten den Einstieg in die Serie markiert.
Für Hamaguchi ist dieser Wandel ein sichtbares Zeichen dafür, wie sich das Studio weiterentwickelt und wie stark die eigene Geschichte inzwischen mehrere Generationen umfasst.
Der Director beschrieb diesen Moment als spürbaren Hinweis auf den Lauf der Zeit. Die Belegschaft wächst, verändert sich und bringt neue Perspektiven mit, die sich auch in der Wahrnehmung der eigenen Marken widerspiegeln.
Dass Final Fantasy XIII heute als Lieblingsspiel genannt wird, zeigt, wie unterschiedlich die Berührungspunkte mit der Reihe ausfallen können und wie sehr sich die Fan‑ und Entwicklerkultur im Laufe der Jahre verschoben hat.
13 war ganz ok, hab aber nie 13-2 oder Lightning returns gespielt kann also nur zum ersten Part was dazu sagen 😂
FF13-2 und Lighnting Returns laufen übrigens auf der Series und ich finde sie soviel besser als den ersten Teil der 13er Trilogie.
Schlauchlevel, sinnbefreite Geschichte, Charaktere ohne Tiefgang, langweiliges Kampfsystem, schlechteste Musik der Reihe. Insgesamt absolut minimaler Arbeitsaufwand. Als junger Entwickler klingt das wie ein Träumchen.
Jup sehe ich genauso.
Due Musik fand ich ganz gut, kann aber auch sein das sich Teil 2 und 3 mit rein mischt.
Ich fand Teil 1 furchtbar, Teil 2 und 3 dafür mega.
Müsste endlich mal LR spielen.. habe nur 13 und 13-2 gespielt und die haben mir Spaß gemacht. Mochte das ganze Konzept der Welt, die Charas und die Geschichte. Mich haben nicht mal die Schlauchlevel gestört.
Auch bei den Fans erkennt man diesen Wandel und wie sehr sie danach betteln das SE die Trilogie auf PS5 bringen soll. XB Spieler hingegen 😎
LF läuft super auf der Series, meine sogar mit boost und besser Auflösung.
Jo, alle drei Teile haben Verbesserungen erhalten und sind damit die besten Versionen der Spiele.
Irgendwie schon lustig, wenn man bedenkt, dass die 360 Versionen noch die schlechtesten Versionen waren^^
Waren sie das? Keine Ahnung kenne nur diese Versionen.
Ich finde LR echt gut, mag die Zeitdynamik. Teil 2 wsr auch klasse mit der Zeitreise Mechanik. Das Ende war auch super, erst denkt man sich „OK, da kommt ein mega kitschigen Ende“ und dann Bamm.
Ju, die Spiele erschienen ja damals noch Retail für PS3 und XB360. Während die PS3 schon auf Blu-ray setzte, verwendete die 360 noch DVD.
Darum wurde viel optimiert und reduziert und trotzdem benötigte das Spiel mehrere DVD..
Als dann AK Version kam, kam auch One X Enhanced mit dazu und damit bessere Auflösung, höhere Texturen, mehr FPS, etc.
LR damals angefangen, aber wegen der Zeitmechanik ständig Gefühl gehabt was zu verpassen.. will aber schon mal das Ende erleben xD
13-2 ist mein Favo. Aber das Ende hab ich damals so gehasst.. da stand ja noch nicht fest wann der Nachfolger kommt 😅
Bin froh dass ich 13-2 damals gespielt habe, das eine Outfit (Assassine) für Noel bekommen heutzutage nämlich nicht mehr..
Also LR spi3lt man ja öfters, du wirst ja immer stärker und bist daher schneller und du weis ja dann auch was du machen musst.
Fand es super wie beim Murmeltiertag an einem perfekten Run hin zu arbeiten. Das waren Ende von LR idt dann auch zum Ende recht kitschig, schließt die Handlung dann aber auch ab.
13-2 BESTE aus der Trilogie indeed trotz Time Travel Shenanigans
FF13 heutiges „Lieblings Final Fantasy“!?
Omg das ALLEIN erklärt so manches über „Modern Square“ 😑
Geschmäcker ändern sich.
Gschichten ausm Paulanergarten