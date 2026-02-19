Square Enix: Killer Inn floppt böse – Spielerzahlen auf Concord-Niveau

Square Enix erlebt nächsten Reinfall – Killer Inn erreicht nur 817 Spieler zum Launch!

Square Enix’ neues Multiplayer-Projekt Killer Inn startet mit einem ernüchternden Ergebnis. Die neuen Zahlen auf Steam zeigen, dass das Spiel massiv hinter den Erwartungen zurückbleibt – und zwar auf einem Niveau, das an den berüchtigten Fehlstart von Concord erinnert.

Die aktuellen Daten:

654 Spieler in den letzten 24 Stunden

817 Spieler All Time Peak – und das bereits vor drei Tagen

Für ein neues Live Service-Projekt eines großen Publishers sind diese Werte alarmierend niedrig. Zum Vergleich: Selbst kleinere Indie-Titel erreichen oft höhere Peaks, während AAA-Multiplayer-Spiele normalerweise fünfstellige Zahlen anpeilen.

Killer Inn ist somit nach Highguard im Concord-Like-Genre angekommen.