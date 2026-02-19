Square Enix: Killer Inn floppt böse – Spielerzahlen auf Concord-Niveau

Square Enix’ neues Multiplayer-Projekt Killer Inn startet mit einem ernüchternden Ergebnis. Die neuen Zahlen auf Steam zeigen, dass das Spiel massiv hinter den Erwartungen zurückbleibt – und zwar auf einem Niveau, das an den berüchtigten Fehlstart von Concord erinnert.
Die aktuellen Daten:
- 654 Spieler in den letzten 24 Stunden
- 817 Spieler All Time Peak – und das bereits vor drei Tagen
Für ein neues Live Service-Projekt eines großen Publishers sind diese Werte alarmierend niedrig. Zum Vergleich: Selbst kleinere Indie-Titel erreichen oft höhere Peaks, während AAA-Multiplayer-Spiele normalerweise fünfstellige Zahlen anpeilen.
Killer Inn ist somit nach Highguard im Concord-Like-Genre angekommen.
Unabhängig davon, ob es gut ist oder nicht, denn ich kann das PvP Gameplay nicht bewerten…
… aber ich musste bei dem Trailer herzhaft lachen 🤣
Einfach nur geil. 👍🏻 Da draußen laufen aber auch so viele komische Leute rum, dass es mich genausowenig gewundert hätte, wenn das ein voller Erfolg geworden wäre. 🤷🏻♂️
Irgendwie bricht gerade alles zusammen, gefühlt nur noch Concord ähnliche
Spiele 🤔.
Sony hat mit Concord hier echt einen Qualitätsstandard geschaffen … ^^
Na ja wenn man keine Konsolen Version bringt, dann erreicht man auch in der Regel kaum Aufmerksamkeit und Steam ist ja bekannt für unmengen flopps! Viele Spiele auf Steam setzten nicht ein mal 1000 Dollar um!
Auf Steam erscheinen aber auch monatlich über Tausend Spiele.
Hm.. was war noch mal die Kernkompetenz von Square Enix?
*file not found * 🤣
Anscheinend ist der markt nicht so groß wie alle denken.Warum sollte man sein spiel verlassen und ein anderes wieder viel geld reinstecken?
Bei so manchen Spiele die rauskommen, denke ich mir immer, man sollte erst mal lernen, den Markt zu lesen, um dann Spiele rauszuhauen die die Leute auch wirklich haben wollen, bzw. wo auch wirklich noch Bedarf besteht.
Neues Beispiel ist wieder ein Highguard. Wie kommen die darauf, dass es noch Bedarf für einen xten Online Shooter dieser Art gibt?