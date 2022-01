Square Enix: Kingdom Hearts-Event zum 20. Geburtstag

In diesem Jahr feiert die Kingdom Hearts-Reihe ihren 20. Geburtstag. Ein rundes Jubiläum, das gefeiert werden muss!

Square Enix kündigt daher für den 10. April 2022 ein Kingdom Hearts-Event an.

Für die Feierlichkeiten bestätigte der Entwickler und Publisher bislang zur Eröffnung ein Mini-Konzert, eine Frage- und Antwort-Runde mit Entwicklern, sowie eine Ausstellung.

Eine Aufzeichnung der Veranstaltung soll später als Video abrufbar sein.

On April 10th we're hosting a Kingdom Hearts 20th anniversary event in Tokyo!

We'll kick off the 20th anniversary celebrations with a mini concert, a chat and Q&A with the development team, an exhibition and much more. A video of the event will be made available at a later date. pic.twitter.com/gNLAs2waV6

