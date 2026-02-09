Square Enix: Kingdom Hearts Remake ist Fake – Insider stellt anderen Insider bloß

NateTheHate zweifelt das angebliche Kingdom‑Hearts‑Remake „Relux“ an und verweist auf Insider, die den Leak bereits als Fake entlarvt haben.

Rund um das angebliche Kingdom Hearts Remake, das unter dem Namen „Relux“ durchs Netz geistert, wird es zunehmend unruhig. Während einige Leaker das Projekt als real darstellen, meldet sich nun NateTheHate zu Wort – und der bremst die Erwartungen deutlich aus.

In einem aktuellen Kommentar erklärt Nate, dass er mehrere bekannte Insider gesehen hat, die das Gerücht als Fake einstufen. Damit stellt er sich klar gegen die jüngsten Spekulationen, die ein vollwertiges Remake des ersten Kingdom‑Hearts‑Spiels suggerierten.

Für euch bedeutet das: Die Lage ist aktuell extrem widersprüchlich. Während einige Quellen versuchen, das Projekt zu hypen, sprechen andere von einer reinen Falschmeldung. Offizielle Aussagen von Square Enix gibt es bislang nicht, und ohne diese bleibt das Thema im Bereich der Gerüchteküche.

Der Vorgang zeigt einmal mehr, wie schnell sich vermeintliche Insider‑Leaks verbreiten – und wie wichtig es ist, zwischen glaubwürdigen Quellen und Wunschdenken zu unterscheiden.