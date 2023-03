Square Enix: Luminous Productions Fusion bekannt gegeben

Entwicklerstudio Luminous Productions wird im Mai mit Square Enix Co., LTD fusionieren.

Die Square Enix Holding hat bekannt gegeben, dass Square Enix Corporation und „Forspoken“ Entwickler Luminous Productions am 1. Mai dieses Jahres fusionieren werden.

Beide Firmen sind 100-prozentige Tochterunternehmen der Square Enix Holding. Durch den Zusammenschluss soll die Fähigkeit von Square Enix in der Produktion von HD-Spielen gestärkt werden.

Während Square Enix bereits zahlreiche AAA-Spiele entwickelte und ein großes Portfolio von geistigem Eigentum (IPs) und Inhalten zu bieten hat, wartet Luminous Productions neben der Fähigkeiten zur AAA-Spielentwicklung zusätzlich mit technischer Expertise in Bereichen wie der Entwicklung von Spiel-Engines auf.

Luminous Productions hat die Nachricht in einem Tweet bestätigt. Demnach wird sich das Studio bis zur Fusion auf Forspoken konzentrieren. Aktuell arbeitet das Team am Patch zur Behebung von Performance-Problemen und am DLC „In Tanta We Trust“, der für Sommer eingeplant ist.

Die Geschäftszahlen von Square Enix im aktuellen Geschäftsjahr zeigten sich rückläufig. Zuvor berichteten wir über die Erkenntnis, dass der japanische Markt für Gewinne nicht mehr ausreicht. Angesichts dessen hegt das Unternehmen Bestrebungen, sich auf allen Märkten weiter auszudehnen.