Square Enix: Markenanmeldung für neues Tactics Ogre RPG

Auf Twitter wurde ein Bild veröffentlicht, auf dem zusehen ist, dass Square Enix scheinbar einen Markennamen für ein weiteres Remake angemeldet hat.

Bei dem Leak handelt es sich um Tactics Ogre: Reborn, ein strategisches Rollenspiel. Der erste Teil dieser Reihe erblickte das Licht der Welt schon 1995 und ein letzter Ableger wurde im Jahr 2010 in Japan veröffentlicht, bzw. 2011 im Rest der Welt unter dem Namen Tactics Ogre: Let Us Clinge Together. Dieser Teil war bereits ein Remake und der Name des neuen Spiels deutet ebenfalls auf ein Remake oder einen vollen Neustart der Serie hin.

Tactics Ogre galt damals als Vorreiter von Final Fantasy Tactics, da die Teams zum Teil aus gleichen Entwicklern bestanden. Fans von Final Fantasy Tactics hoffen jetzt natürlich auf ein Remake dieses Titels, allerdings ist die Anmeldung eines Markennamens noch kein Garant dafür, dass Tactics Ogre: Reborn jemals fertiggestellt wird oder wirklich in Arbeit ist. Es handelt sich hierbei um ein Gerücht und ihr solltet eure Erwartungen dementsprechend „anpassen“.