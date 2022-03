Square Enix: Musik-Kanal mit über 5000 Liedern gestartet

Autor:, in / Square Enix

Square Enix ist einer der bekanntesten japanischen Publisher und Videospielentwickler. Der Name Square Enix mag mittlerweile bei Spielern gemischte Gefühle auslösen, da einige der letzten Veröffentlichungen nicht sonderlich gut bei den Fans angekommen sind und somit wurde beispielsweise Babylon’s Fall auf Oktober verschoben. Das Spiel wird derzeit hart abgestraft und so titelt IGN: „Babylon’s Fall ist eines der hässlichsten Spiele seit mehreren Konsolengenerationen – und es ist nicht einmal ein gutes Action-RPG.“

Doch das Unternehmen hat im Laufe seiner Jahrzehnte langen Geschichte viele äußerst erfolgreiche und denkwürdige Games veröffentlicht. Was diese Square Enix-Meilensteine so erinnerungswürdig macht, waren nicht nur die oft sehr gut geschriebenen Charaktere und Geschichten, sondern die großartigen Soundtracks, die all die erzeugten Emotionen untermalt haben.

Für alle Fans dieser stimmungsvollen Musik hat Square Enix jetzt einen zentralen Ort geschaffen, an dem ihr gut geordnet all diese Lieder hören könnt, die euch schon früher viele hunderte Stunden begleitet haben.

Es gibt also jetzt einen offiziellen Square Enix Musik-Kanal auf YouTube und YouTube Music. Auf diesem Kanal wurden Playlisten für einzelne Spiele erstellt, welche nach Spielreihen sortiert sind. Innerhalb eines Tages hat der Kanal bereits 17.200 Abonnenten. Darüber hinaus gibt es noch einige nachgemischte Songs und Produzenteninterviews.