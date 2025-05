Square Enix: Neuausrichtung setzt auf Multiplattform-Strategie

Autor:, in / Square Enix

Square Enix hat im Rahmen seines aktuellen Geschäftsberichts eine umfassende Neuausrichtung für die kommenden drei Jahre vorgestellt – ein strategischer „Reboot“, der sowohl die interne Spieleentwicklung als auch das Geschäftsmodell grundlegend verändern soll.

Ziel ist es, langfristiges Wachstum zu sichern und gleichzeitig die Veröffentlichungsstrategie sowie die Ressourcennutzung effizienter zu gestalten.

Kern der neuen Ausrichtung ist der Fokus auf plattformübergreifende Veröffentlichungen.

Nach dem Erfolg von Titeln wie Final Fantasy VII Rebirth auf mehreren Systemen will Square Enix künftig nicht mehr auf zeitlich begrenzte Exklusivtitel setzen. Multiplattform-Releases sollen von Beginn an Standard werden und so eine breitere Spielerschaft erreichen sowie die Umsätze steigern.

„Für HD-Titel wird die Gruppe aggressiv eine Multiplattform-Strategie verfolgen, die Nintendo-Plattformen, PS/Xbox/PCs einschließt. Insbesondere in Bezug auf große Franchises und AAA-Titel, einschließlich Katalogtiteln, wird sie ein Umfeld schaffen, in dem mehr Kunden unsere Titel genießen können.“

Gleichzeitig wird die Organisation der Spielentwicklung neu strukturiert. Eine neue F&E-Abteilung soll moderne, KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge erforschen und zum Einsatz bringen.

Zudem werden alle zukünftigen Projekte unter einer einheitlichen Managementstruktur gebündelt. Große Titel sollen künftig nicht mehr isoliert, sondern im Verbund mit anderen Produktionen innerhalb eines Studios geplant und betreut werden – etwa in Kombination mit MMOs oder Mobile-Games unter einer übergreifenden Markenstrategie.

Das Unternehmen zeigt sich auch bei der Projektverantwortung entschlossener: Entwicklungsprozesse wurden intern überarbeitet, und Projekte, die nicht den erwarteten Fortschritt zeigen, werden konsequenter eingestellt. Gleichzeitig werden erfolgversprechende Titel gezielter mit zusätzlichen Ressourcen unterstützt, um deren Qualität und Marktreife sicherzustellen.

Darüber hinaus kündigte Square Enix die Zusammenarbeit mit dem japanischen Fernsehsender TBS an, um neue markenübergreifende Inhalte zu schaffen. Damit soll die Markenvielfalt des Unternehmens über klassische Games hinaus erweitert werden – ein weiterer Schritt zur Diversifizierung der Einnahmequellen.