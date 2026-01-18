Square Enix: Neue Chrono Trigger-Figuren entfachen Remake-Spekulationen

Beim Chrono Trigger Jubiläumskonzert wurden unveröffentlichte Formism Figuren entdeckt, was neue Hinweise auf ein mögliches Remake liefert.

Beim jüngsten Chrono Trigger-Orchesterkonzert sind erstmals nicht angekündigte Formism-Figuren gesichtet worden, die offenbar direkt mit den Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum verbunden sind.

Square Enix hatte im vergangenen Jahr mehrere Projekte rund um das Jubiläum angekündigt, was bereits zu Spekulationen über eine Neuinterpretation des Klassikers geführt hatte. Die neuen Figuren verstärken diese Diskussion nun deutlich.

Die Formism-Reihe setzt auf ein bewusst puppenhaftes Design, das Square Enix zuletzt verstärkt für moderne Projekte genutzt hat. Auch Dragon Quest VII Reimagined greift auf diesen Stil zurück, was die Wahl für Chrono Trigger besonders interessant macht.

Die Figuren zeigen eine klare stilistische Richtung, die sich von früheren Merchandise Linien unterscheidet und auf eine einheitliche visuelle Strategie hindeutet.

In einem Video, das vor rund einem Monat veröffentlicht wurde, sprach eine Beteiligte darüber, dass Yuji Horii offenbar die neuen Charakterdesigns überwacht. Die Aussage deutet darauf hin, dass er darauf achtet, die Optik möglichst nah an Akira Toriyamas ursprünglichen Stil anzulehnen. Die Sprecherin erwähnte, dass Horii ihr zugesichert habe, bestimmte Charaktere persönlich zu prüfen, um stilistische Abweichungen zu vermeiden, wie sie in anderen Projekten kritisiert wurden.

Diese Hinweise fügen sich zu einem Bild zusammen, das auf ein größeres Vorhaben rund um Chrono Trigger schließen lässt.

Die Kombination aus neuen Figuren, Jubiläumsprojekten und der möglichen Beteiligung von Horii an Designentscheidungen sorgt dafür, dass die Erwartungen an eine offizielle Ankündigung weiter steigen. Ob Square Enix tatsächlich an einer Neuauflage arbeitet, bleibt offen, doch die jüngsten Beobachtungen liefern reichlich Gesprächsstoff für die kommenden Monate.