Square Enix: Neue Dragon Quest‑Ära – mehrere Projekte in Arbeit, die Fans sprachlos machen sollen

Square Enix‑Produzent Yosuke Saito hat bestätigt, dass er ab sofort die Verantwortung für die Dragon Quest‑Reihe übernimmt und damit zusätzlich zu seiner Rolle als leitender Produzent der NieR‑Serie eine der wichtigsten Marken des Unternehmens betreut.
Die Rückkehr in die Dragon Quest‑Leitung erfolgte im April 2024 im Zuge einer internen Umstrukturierung, nachdem Saito seine Arbeit an Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age abgeschlossen und sich zunächst aus dem Team zurückgezogen hatte.
Zum 40‑jährigen Jubiläum der Reihe kündigt Saito an, dass mehrere neue Projekte in Entwicklung sind.
Er beschreibt die laufenden Arbeiten als umfangreich und betont, dass die kommenden Enthüllungen Inhalte bieten werden, die Spieler überraschen und beeindrucken sollen. Konkrete Details zu den Projekten nannte er nicht, stellte jedoch in Aussicht, dass Anfang des neuen Jahres weitere Informationen folgen werden.
Dragon Quest ist und war eine Reihe, die ich immer gerne hätte anfangen wollen, aber es wohl nie dazu kommen wird. Da ich einfach schlichtweg die Zeit nicht haben werde, bei allen anderen Projekten die am Start stehen bzw. noch gespielt werden müssen.
Wieso MUSS etwas gespielt werden?
Du kannst Dragon Quest XI alleine spielen, ist mein Lieblingsteil, ist auch der neuste und spielerisch modernste der Reihe.
Kann man auch spielen ohne die anderen gespielt zu haben, aber mit +50 Std musst du schon rechnen 😁.
Hoffentlich nicht wieder nur große Versprechungen machen
Mein Wunsch nach DQ7
Die restlichen Teile als remake (4,5,6 nicht dabei vergessen)
Release Termin für DQ12
Ankündigung von DQ Builders 3
Neue Monster spinnoffs (nicht so halbherzig wie der letzte)
Habe erst kürzlich die Reihe „entdeckt“ und liebe es. Kannte es natürlich schon sehr lang, aber dachte immer es wäre nix für mich. Mittlerweile habe ich die 4 aktuellsten spiele und find alle geil.
Teil 7 remake hole ich dann auch, hoffe zudem auf ein 8 Remake. Ich denke die Chancen stehen gut, da der Teil ziemlich beliebt war.
Mir gefällt der neuste Teil am besten, hast du Dragon Quest XI gespielt ?
Ja die S edition. Fand ich auch sehr gut.
Dragon Quest XI war richtig gut und für mich der beste Teil, ich hoffe man releast bald einen neuen Teil dazu, der die gleiche Qualität hat.