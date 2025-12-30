Square Enix: Neue Dragon Quest‑Ära – mehrere Projekte in Arbeit, die Fans sprachlos machen sollen

Square Enix‑Produzent Yosuke Saito hat bestätigt, dass er ab sofort die Verantwortung für die Dragon Quest‑Reihe übernimmt und damit zusätzlich zu seiner Rolle als leitender Produzent der NieR‑Serie eine der wichtigsten Marken des Unternehmens betreut.

Die Rückkehr in die Dragon Quest‑Leitung erfolgte im April 2024 im Zuge einer internen Umstrukturierung, nachdem Saito seine Arbeit an Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age abgeschlossen und sich zunächst aus dem Team zurückgezogen hatte.

Zum 40‑jährigen Jubiläum der Reihe kündigt Saito an, dass mehrere neue Projekte in Entwicklung sind.

Er beschreibt die laufenden Arbeiten als umfangreich und betont, dass die kommenden Enthüllungen Inhalte bieten werden, die Spieler überraschen und beeindrucken sollen. Konkrete Details zu den Projekten nannte er nicht, stellte jedoch in Aussicht, dass Anfang des neuen Jahres weitere Informationen folgen werden.