Square Enix: Neue Entlassungswelle durch Reorganisation

Über 100 Stellen bei Square Enix gefährdet; Reorganisation konsolidiert Auslandseinheiten und verlagert Entwicklung nach Japan.

Square Enix hat Massenentlassungen vorgenommen, die mehr als 100 Stellen betreffen könnte. In Großbritannien sind bis zu 137 Jobs gefährdet, wie IGN berichtet. In den USA sollen weitere Kündigungen bis Ende der Woche erfolgen.

Die endgültigen Zahlen hängen von den gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationen ab. Welche Teams betroffen sind, ist noch unklar.

Interne Folien bestätigen, die Entlassungen sind Teil einer Reorganisation, die Auslandseinheiten konsolidiert und Entwicklungsfunktionen nach Japan verlagert, wobei die Schließung ausländischer Studios zur Strategie gehört.

2024 hatte Square Enix bereits mehrere westliche Studios und IPs an Embracer verkauft und Personalabbau in westlichen Niederlassungen durchgeführt.

Das Unternehmen sagte nach Bekanntwerden in einem Statement: „Wir reorganisieren unsere Aktivitäten in Nordamerika und Europa, um unsere Entwicklungsstruktur zu stärken und eine global integrierte Marketingstrategie voranzutreiben.“ „Dies war eine äußerst schwierige Entscheidung, die nach sorgfältiger Überlegung und Analyse durch unsere Führung getroffen wurde, um das langfristige Wachstum der Gruppe bestmöglich zu positionieren.“ „Wir danken den talentierten Teammitgliedern, die das Unternehmen verlassen werden, von ganzem Herzen für ihre bedeutenden Beiträge zu Square Enix. In dieser Übergangsphase werden wir jeden Einzelnen mit dem größtmöglichen Respekt behandeln und ihn während des gesamten Prozesses umfassend unterstützen.“

Darüber hinaus wird Square Enix auch verstärkt KI einsetzen. Wie den Folien zu entnehmen ist, sollen 70 % der QS- und Debugging-Aufgaben bis Ende 2027 von generativer Künstlicher Intelligenz übernommen werden.