Square Enix: Remake-Andeutung versetzt Final Fantasy-Community in Aufregung

Square Enix veröffentlichte auf X (ehemals Twitter) einen kryptischen Beitrag, der die Final Fantasy-Community in Aufregung versetzt hat.

Der Tweet enthält lediglich dden Satz „If you know, you know“ mit einem Bild, auf dem steht: „My memories will be part of the sky“. Diese Andeutung lässt Fans vermuten, dass ein Remake des beliebten Rollenspiels Final Fantasy IX in Arbeit sein könnte. Offizielle Details oder Bestätigungen seitens Square Enix stehen jedoch noch aus.​

If you know, you know 😭 pic.twitter.com/PZsUfJA1o5 — Square Enix (@SquareEnix) April 7, 2025