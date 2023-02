Square Enix: Rückläufige Umsatzzahlen und eine neu IP

Autor:, in / Square Enix

Die Finanzergebnisse der ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres von Square Enix sehen nicht rosig aus. Im Zeitraum zwischen April und Dezember 2022 belief sich der Umsatz auf 255.616 Mio. Yen, 6,6 % weniger als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis betrug 41.315 Millionen Yen, über 17 % weniger als im Vorjahr.

Die Verkäufe von Spielen erreichten trotz der Einführung mehrerer neuer Titel nicht das Niveau des Vorjahres, was zum Teil zu erwarten war, da das Vorjahr startek Games wie Marvel’s Guardians of the Galaxy und mehr zu bieten hatte. Überdies war im Vorjahr die Endwalker Expansion sehr erfolgreich.

Um den Abwärtstrend aber entgegenzuwirken, plant Square Enix „mehrere neue Titel, darunter auch Titel mit neuer IP“ für das Segment „HD Games“. Während für das MMO-Segment kurzfristig keine Erweiterungen geplant sind, wird sich das Unternehmen „auf die Bindung von Nutzern durch eine Vielzahl von operativen Initiativen konzentrieren.“ Was die Browser- und Smartphone-Spiele betrifft, so hat das Unternehmen „zusätzliche Titel für die Einführung im vierten Quartal und darüber hinaus geplant„.