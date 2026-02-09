Square Enix: Sinkende Umsätze, aber steigende Gewinne durch Katalogtitel

Der Publisher und Entwickler Square Enix übertrifft nach neun Monaten seine Erwartungen und hebt die Gewinnprognose an.

Für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2025 verzeichnet Square Enix einen deutlichen Rückgang der Umsätze, der auf geringere Erlöse aus neuen Veröffentlichungen zurückgeführt wird.

Die Net Sales lagen bei 1,3 Milliarden Dollar, was einem Minus von 13,3 Prozent entspricht. Gleichzeitig stieg der Gewinn jedoch auf 163,4 Millionen Dollar und damit um 3,6 Prozent.

Besonders auffällig zeigt sich der Anstieg des operativen Ergebnisses, das mit 295, 7 Millionen Dollar um 39 Prozent über dem Vorjahreswert lag, getragen von einer starken Performance älterer Titel.

Im Bereich Digital Entertainment setzte sich dieser Trend fort. Die Net Sales sanken auf 717 Millionen Dollar und damit um 23,7 Prozent, während das operative Ergebnis mit 226,6 Millionen Dollar um 28,3 Prozent zulegte.

Der MMO‑Sektor entwickelte sich schwächer, da im Vergleichszeitraum des Vorjahres sowohl Final Fantasy 14: Dawntrail als auch eine Erweiterung für Final Fantasy 14 veröffentlicht wurden und damit höhere Einnahmen generierten.

Auch die Spiele für Smart Devices und PC‑Browser verzeichneten rückläufige Umsätze, was das Unternehmen auf eine anhaltende Schwäche bestehender Titel zurückführte. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis in diesem Segment durch eine breitere Auswahl an Zahlungsmethoden.

Square Enix passt aufgrund der über den Erwartungen liegenden Ergebnisse seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.

Während die Umsatzprognose unverändert bei 1,7 Milliarden Dollar bleibt, hebt das Unternehmen die Gewinnerwartung deutlich an und rechnet nun mit 351 Millionen Dollar statt der zuvor prognostizierten 261,7 Millionen Dollar. Begründet wird diese Anpassung mit einer verbesserten Profitabilität im Digital‑Entertainment‑Geschäft sowie höheren als erwarteten Lizenzeinnahmen im Bereich Rights & Properties.