Square Enix: Sonic-Schöpfer Yuji Naka vor möglicher Haftstrafe nach Insiderhandel

Yuji Naka steht wegen Insiderhandels bei Square Enix vor einer möglichen Haftstrafe.

Yuji Naka muss sich wegen Insiderhandels bei Square Enix einer möglichen Haftstrafe von zweieinhalb Jahren stellen. Die Staatsanwaltschaft fordert zusätzlich hohe Geldstrafen, nachdem der Sonic-Mitschöpfer geheime Informationen zu mehreren Spieleprojekten für Aktienkäufe genutzt haben soll.

Vor dem Bezirksgericht Tokio forderten die Staatsanwälte laut Berichten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Zusätzlich wurden eine Geldstrafe von 2,5 Millionen Yen sowie eine weitere Zahlung in Höhe von 170 Millionen Yen gefordert.

Die zusätzlichen Forderungen belaufen sich umgerechnet auf mehr als 1,2 Millionen US-Dollar.

Vorwürfe rund um geheime Square-Enix-Projekte

Naka wurde vorgeworfen, gegen Japans Finanzinstrumenten- und Börsengesetz verstoßen zu haben, indem er Aktien auf Grundlage nicht öffentlicher Informationen kaufte.

Der Entwickler bekannte sich im März schuldig und erklärte, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass er vor der offiziellen Ankündigung von geplanten Projekten Kenntnis erhalten und daraufhin Aktien erworben habe.

Laut den Ermittlungen soll Naka Informationen über eine geplante Zusammenarbeit rund um neue Spiele aus den Reihen Final Fantasy und Dragon Quest erhalten haben. Anschließend soll er rund 130.000 Aktien gekauft und beim späteren Verkauf einen Gewinn von mehr als 20 Millionen Yen erzielt haben.

Weitere Vorwürfe nach seiner Arbeit an Balan Wonderworld

Bereits nach seiner Festnahme im November 2022 wurden weitere Vorwürfe gegen Naka bekannt. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er für Square Enix am Spiel Balan Wonderworld.

Den Ermittlern zufolge soll Naka außerdem von einem geplanten mobilen Dragon Quest-Projekt des japanischen Entwicklers Aiming erfahren haben, bevor dieses offiziell angekündigt wurde. Daraufhin soll er Aktien des Unternehmens erworben haben, um von einer möglichen Wertsteigerung nach der Ankündigung zu profitieren.

Später folgte eine zweite Festnahme im Zusammenhang mit angeblichem Insiderhandel rund um Final Fantasy VII: The First Soldier, das gemeinsam mit dem Mobile-Studio ATeam Entertainment entwickelt wurde.

Verteidigung fordert mildere Strafe

Die Verteidigung von Yuji Naka beantragte eine Reduzierung der Geldstrafe sowie eine Aussetzung der Haftstrafe. Eine endgültige Entscheidung des Gerichts wird erwartet.

Yuji Naka ist vor allem als Mitentwickler von Sonic the Hedgehog bekannt und gilt als eine der prägenden Figuren der frühen Sega-Ära. Neben seiner Arbeit an Sonic war er später unter anderem bei Square Enix tätig und entwickelte mit Balan Wonderworld ein eigenes Plattformspiel.