Square Enix: Spannende Hinweise zum Dragon Quest 40th Anniversary

Kurz vor dem Dragon Quest Day mehren sich die Hinweise auf größere Aktivitäten rund um das Jubiläum der traditionsreichen RPG-Reihe.

Im offiziellen Video-Playlist-Bereich wurden mehrere ungelistete Trailer entdeckt, insgesamt acht an der Zahl. In der Community sorgt das für starke Spekulationen darüber, welche Inhalte im Rahmen des 40. Jubiläums von Dragon Quest gezeigt werden könnten.

Das Franchise, das 1986 startete, gilt als einer der wichtigsten Meilensteine im RPG-Genre und hat sich weltweit zu einem Milliardenphänomen entwickelt. Laut bekannten Angaben umfasst die Reihe über 97 Millionen verkaufte Einheiten, zahlreiche Hauptteile sowie Spin-offs, Filme, Anime und weitere Medienformate.

Der Dragon Quest Day am 27. Mai markiert in diesem Jahr das 40-jährige Jubiläum der Serie. Viele Fans erwarten daher eine größere Präsentation oder mehrere Einzelankündigungen im Umfeld dieses Datums.

Innerhalb der Spekulationen wird unter anderem vermutet, dass Dragon Quest XII eine Rolle spielen könnte. Ebenfalls diskutiert werden mögliche neue Inhalte zu Dragon Quest X sowie ein potenzieller Port von Dragon Quest XI für neue Hardware-Generationen. Offizielle Bestätigungen dazu gibt es jedoch nicht.

Parallel dazu wurden die Remakes der Reihe weiter ausgebaut: Dragon Quest I & II HD-2D Remake sowie Dragon Quest III HD-2D Remake bilden gemeinsam die sogenannte Erdrick-Trilogie. Diese überarbeiteten Versionen setzen auf den HD-2D-Stil und erschienen bereits für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Ob die ungelisteten Videos tatsächlich neue Spiele oder lediglich Jubiläumsinhalte vorbereiten, bleibt vorerst offen. Klar ist jedoch: Die Aufmerksamkeit rund um das Franchise steigt kurz vor dem Jubiläum deutlich an, und die Community wartet auf offizielle Klarstellungen von Square Enix und der Reihe Dragon Quest.

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