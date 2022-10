Square Enix: Symbiogenesis als Markennamen gesichert

Ein neues Videospiel mit dem Namen „Symbiogenesis“ könnte Square Enix in der Entwicklung haben.

Den Namen hat sich das Unternehmen bereits am 13. Oktober in Japan gesichert, wurde jetzt aber erst öffentlich gemacht.

Bei Symbiogenesis könnte sich um ein neues Spiel zu Parasite Eve (1998) handeln. Das Wort bedeutet „die Verschmelzung von zwei getrennten Organismen zu einem einzigen neuen Organismus“ und ist eine Beschreibung, die die Grundlage für die Romane zum Spiel waren.

Neben Parasite Eve folgten Parasite Eve II (1999) und The 3rd Birthday (2010).

Parasite Eve ist ein Horrorspiel, in dem eine Polizistin in New York versucht eine Bedrohung aufzuhalten, die sich selbst als Eve bezeichnet und in der Lage ist, die menschliche Rasse durch spontane Verbrennung zu vernichten.