Square Enix: The World Ends with You-Director geht

The World Ends with You-Director Tatsuya Kando gibt nach 29 Jahren seinen Abschied von Square Enix bekannt.

The Worlds End with You-Director Tatsuya Kando hat seinen Abschied von Square Enix bekannt gegeben. In 29 Jahren beim Unternehmen arbeitet Kando neben The Worlds End with You in verschiedenen Rollen an Spielen wie Kingdom Hearts und Final Fantasy.

In einer Mitteilung lässt Kando seine Zeit bei Square Enix Revue passieren und bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung. Zudem deutet er für die Zukunft weitere Arbeiten seinerseits an. Wohin es ihn verschlagen wird, ist bisher nicht bekannt:

„Dies ist eine persönliche Angelegenheit, aber zum 31. Mai habe ich Square Enix verlassen. In den letzten 29 Jahren hatte ich die Gelegenheit, an vielen Projekten zu arbeiten, darunter Final Fantasy, Kingdom Hearts und The World Ends with You, und die Erfahrungen, die ich dabei gesammelt habe, sind unersetzlich.“ „Die Unterstützung von allen, die die Spiele gespielt haben, war unglaublich ermutigend und eine treibende Kraft, die mich in der Entwicklung jeden Tag weitergebracht hat. Ich bin zutiefst dankbar. Vielen Dank dafür!“ „Auch in Zukunft werde ich mein Bestes geben, um unterhaltsame Inhalte zu schaffen, die allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“