Square Enix: Tomb Raider-Reihe verkaufte sich bislang 88 Millionen Mal

Im Rahmen der Bekanntgabe zur teilweisen Übernahme der westlichen Sparte von Square Enix durch die Embracer Group, wurden Angaben zu Tomb Raider-Reihe gemacht.

Die Tomb Raider-Reihe mit Hauptakteurin Lara Croft verkaufte sich demnach weltweit über 88 Millionen Mal.

Vom Tomb Raider Reboot, das bei Crystal Dynamics entstand, seien allein 38 Millionen Einheiten verkauft worden, wie Studioboss Scot Amos verriet. Das bedeutet, dass Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider rund 43 % aller verkauften Exemplare ausmachten.

Die für Mobilgeräte entwickelten Spiele Lara Croft: Relic Run und Lara Croft: Go konnten weiterhin zusammen 53 Millionen bezahlte Downloads verzeichnen.

Und bei 88 Millionen wird es sicher nicht bleiben. Denn das nächste Tomb Raider wird unter Verwendung der Unreal Engine 5 bereits entwickelt.