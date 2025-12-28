Square Enix: Umfrage: Final Fantasy Zukunft in euren Händen

Square Enix bittet Fans um Meinung: Über 30 Fragen entscheiden über die nächsten Final Fantasy‑Schritte.
Square Enix hat eine umfangreiche Umfrage zur Final‑Fantasy‑Reihe veröffentlicht, um direktes Feedback aus der Community zu sammeln.
Die Befragung richtet sich an Spieler ab 16 Jahren und ist bis zum 9. Januar 2026 online verfügbar. Ihr könnt darin über mehr als 30 Fragen beantworten, die sich auf die gesamte Final‑Fantasy‑Serie beziehen. Die Inhalte decken sowohl klassische JRPG‑Elemente als auch moderne Ableger ab und befassen sich mit Gameplay‑Mechaniken, Story‑Präferenzen, Charakterdesigns und der allgemeinen Ausrichtung der Marke.
Darüber hinaus fragt Square Enix nach eurer Meinung zu Merchandise‑Produkten, Marketing‑Aktionen und verschiedenen Promotions, die mit der Final‑Fantasy‑Reihe verbunden sind.
Die Umfrage zeigt, dass der Publisher aktiv daran interessiert ist, die Wünsche und Erwartungen der Community in zukünftige Projekte einfließen zu lassen. Für euch bietet sie die Möglichkeit, Einfluss auf kommende Spiele, Remakes, Spin‑offs und Produktlinien der Final‑Fantasy‑Marke zu nehmen.
Hab mal mitgemacht, 34 Fragen beantwortet.
Ganz ehrlich, FF ist für mich nicht mehr da FF was ich kenne. Bin mit der 7 groß geworden und es war großartig!! Das ATB war für mich das beste am ganzen Spiel.
Habe aber vor kurzen FF 16 angefangen, es ist tatsächlich besser als ich erwartet habe und ich mag das Game sehr. Doch auch ich wünsche mir für die Zukunft wieder ein ATB. Das dies noch gewollt ist und erfolgreich ist, zeigt doch Expedition 33.
Ich würde mir wünschen, dass sie zurück zum rundenbasierten Kampfsystem gehen und ganz ganz dringend wieder von lv 1-100 (oder höher) level gehen. Bei final Fantasy 7 remaster, Rebirth und Devil may Fantasy 16 hat es mich schon sehr gestört bei 50 das Level cap zu haben (oder in Rebirth startet man in 15-70).
Gefällt mir alles nicht die Richtung. Spiele wie Persona, like a dragon und dragon quest zeigen doch ganz deutlich wie wunderbar heutzutage lv 1-100 funktioniert ohne nerviges gegrinde.
Mal schauen, was da bei rumkommt.
Blizz macht ja auch eine Umfrage zu D IV, weil viele Spieler damit unzufrieden waren und wollen jetzt nach und nach Verbesserungen und Wünsche der Community einbringen.
Wenn das SE mit FF auch so macht, wäre das zu begrüßen.
Habe letztens wieder FF3 auf dem NES gespielt. Ganz klassisch eben, und das hat um ein Vielfaches mehr gebockt als 16. Ich empfehle jedem, beispielsweise mal das großartige Fantasian Neo Dimension auszuprobieren. So eine Richtung wünsche ich mir auch wieder für Final Fantasy.
Das was ich mir wünschte ? Das Sie mit Final Fantasy wieder Back to the Roots gehen und auch wieder mehr Wert legen auf Charakter tiefe.