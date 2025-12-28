Square Enix: Umfrage: Final Fantasy Zukunft in euren Händen

Square Enix bittet Fans um Meinung: Über 30 Fragen entscheiden über die nächsten Final Fantasy‑Schritte.

Square Enix hat eine umfangreiche Umfrage zur Final‑Fantasy‑Reihe veröffentlicht, um direktes Feedback aus der Community zu sammeln.

Die Befragung richtet sich an Spieler ab 16 Jahren und ist bis zum 9. Januar 2026 online verfügbar. Ihr könnt darin über mehr als 30 Fragen beantworten, die sich auf die gesamte Final‑Fantasy‑Serie beziehen. Die Inhalte decken sowohl klassische JRPG‑Elemente als auch moderne Ableger ab und befassen sich mit Gameplay‑Mechaniken, Story‑Präferenzen, Charakterdesigns und der allgemeinen Ausrichtung der Marke.

Darüber hinaus fragt Square Enix nach eurer Meinung zu Merchandise‑Produkten, Marketing‑Aktionen und verschiedenen Promotions, die mit der Final‑Fantasy‑Reihe verbunden sind.

Die Umfrage zeigt, dass der Publisher aktiv daran interessiert ist, die Wünsche und Erwartungen der Community in zukünftige Projekte einfließen zu lassen. Für euch bietet sie die Möglichkeit, Einfluss auf kommende Spiele, Remakes, Spin‑offs und Produktlinien der Final‑Fantasy‑Marke zu nehmen.