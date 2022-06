Square Enix: Unternehmen arbeitet an einem neuen Just Cause-Spiel

Square Enix hat offiziell bekannt gegeben, dass man an einem Just Cause-Spiel arbeitet.

Bei dem vergangenen Investorenkonferenz-Briefing hat Square Enix klargestellt, dass man immer noch die Just Cause IP besitzt und man derzeit hart daran arbeitet, ein neues Spiel aus der Franchise zu entwickeln.

„Wir haben insbesondere unser Studio- und Titelportfolio unter dem Gesichtspunkt überprüft, unser Angebot an Online-Titeln, die wir für den nordamerikanischen und europäischen Markt entwickeln, zu erweitern. Wir wollen uns auf die Entwicklung neuer Titel konzentrieren, die zu unserer Strategie passen, einschließlich solcher, die neue IP nutzen. Die JUST CAUSE-Franchise wird unsere IP bleiben, und wir arbeiten an der Entwicklung eines neuen Titels in der Franchise.“

Aktuell ist nicht klar, ob es sich um Just Cause 5 handelt oder ob Square Enix mit der angesprochenen „Neuausrichtung“ womöglich eher an einem Mobile Game werkelt. Selbst ein Spin Off oder ein Multiplayer-Titel wären denkbar.