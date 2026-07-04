Square Enix: Unternehmen prüft klassische rundenbasierte Final Fantasy Remakes nach Fan-Feedback

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Wenn Vergangenheit wieder Zukunft wird: Final Fantasy und die Frage nach dem klassischen Kampfsystem.

Square Enix hat sich laut Aussagen auf einer jüngsten Aktionärsversammlung zur möglichen Ausrichtung zukünftiger Remakes der Final Fantasy VII Remake-Reihe geäußert.

Konkret wurde das Unternehmen gefragt, ob man sich vorstellen könne, Remakes stärker an den klassischen Vorlagen der Serie auszurichten – also mit rundenbasiertem Kampfsystem und moderner Grafik, statt dem actionorientierten Ansatz der aktuellen Remake-Interpretation.

Square Enix betonte dabei, weiterhin Spiele entwickeln zu wollen, die „wirklich bei den Spielern ankommen“. Gleichzeitig wolle man verstärkt auf Feedback aus der Community achten, bevor man sich endgültig auf eine Richtung für zukünftige Remakes festlegt.

Ein zusätzlicher Bezug wurde zur Rezeption von Final Fantasy Resonance hergestellt, das mit klassischem rundenbasiertem Gameplay und HD-2D-Optik arbeitet und offenbar als Beispiel für positives Feedback in diese Richtung gesehen wird.

Eine konkrete Entscheidung über neue klassische Remakes wurde dabei nicht getroffen. Vielmehr unterstreicht Square Enix, dass zukünftige Entwicklungen weiterhin stark von Spielerreaktionen und Marktresonanz abhängig gemacht werden.

Die Aussage reiht sich in die länger laufende Diskussion innerhalb der Serie ein, wie stark sich zukünftige Final-Fantasy-Projekte an klassischen Systemen orientieren sollen oder den modernen Action-Ansatz weiterführen.

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13 Kommentare Added

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  2. Ash2X 351380 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.07.2026 - 13:42 Uhr

    Ich will doch nur ein vernünftiges FF7 Remake… Und keinen 2D-HD Murks der an die optisch schlimmste Phase erinnert hat – als weder 2D noch 3D gut waren.

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  3. Katanameister 486260 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 04.07.2026 - 13:53 Uhr

    Sie sollen wieder mehr rundenbasierte Spiele entwickeln, actionorientiert nervt langsam.

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  4. WechselSpieler 13605 XP Leetspeak | 04.07.2026 - 14:22 Uhr

    Ich möchte FF9 und FF8 als Remake, aber genau so wie sie waren, nur in geiler Grafik, gerade bei ff8 😍♥️♥️

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  6. GERxJOHNNY 100830 XP Profi User | 04.07.2026 - 14:45 Uhr

    Einmal Teil 9 in aktueller Grafik bitte. Das Echtzeitkampfsystem von Teil 7 ist nicht bei jedem gut angekommen, so viel ist klar

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  7. Ralle89 187015 XP Battle Rifle Master | 04.07.2026 - 15:15 Uhr

    Da hoffe ich mal die Fans werden nicht enttäuscht 👍🏻

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