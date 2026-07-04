Square Enix: Unternehmen prüft klassische rundenbasierte Final Fantasy Remakes nach Fan-Feedback

Wenn Vergangenheit wieder Zukunft wird: Final Fantasy und die Frage nach dem klassischen Kampfsystem.

Square Enix hat sich laut Aussagen auf einer jüngsten Aktionärsversammlung zur möglichen Ausrichtung zukünftiger Remakes der Final Fantasy VII Remake-Reihe geäußert.

Konkret wurde das Unternehmen gefragt, ob man sich vorstellen könne, Remakes stärker an den klassischen Vorlagen der Serie auszurichten – also mit rundenbasiertem Kampfsystem und moderner Grafik, statt dem actionorientierten Ansatz der aktuellen Remake-Interpretation.

Square Enix betonte dabei, weiterhin Spiele entwickeln zu wollen, die „wirklich bei den Spielern ankommen“. Gleichzeitig wolle man verstärkt auf Feedback aus der Community achten, bevor man sich endgültig auf eine Richtung für zukünftige Remakes festlegt.

Ein zusätzlicher Bezug wurde zur Rezeption von Final Fantasy Resonance hergestellt, das mit klassischem rundenbasiertem Gameplay und HD-2D-Optik arbeitet und offenbar als Beispiel für positives Feedback in diese Richtung gesehen wird.

Eine konkrete Entscheidung über neue klassische Remakes wurde dabei nicht getroffen. Vielmehr unterstreicht Square Enix, dass zukünftige Entwicklungen weiterhin stark von Spielerreaktionen und Marktresonanz abhängig gemacht werden.

Die Aussage reiht sich in die länger laufende Diskussion innerhalb der Serie ein, wie stark sich zukünftige Final-Fantasy-Projekte an klassischen Systemen orientieren sollen oder den modernen Action-Ansatz weiterführen.