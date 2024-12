Square Enix: Visions of Mana-Director schließt sich an

Als Director brachte Ryosuke Yoshida beim Entwickler Ouka Studios das Rollenspiel Visions of Mana auf den Weg.

Nun hat er das noch neue Studio eigenen Angaben zufolge verlassen und ist seit Dezember bei Square Enix.

Über den Wechsel seines Arbeitsplatzes schrieb er via X: „Wir waren ein neues Studio, aber wir waren in der Lage, Visions of Mana zu veröffentlichen. Ich bin dem Entwicklerteam und NetEase für ihre Unterstützung dankbar. Es war eine sehr gute Erfahrung. Ich danke euch allen.“

„Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass ich im Dezember zu Square Enix gekommen bin. Ich werde mein Bestes geben, um ein Spiel zu entwickeln, das viele Leute genießen können!“