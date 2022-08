Square Enix: Will weitere Anteile seiner Studios verkaufen laut Analyst

Mit Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal hat sich Square Enix bereits von mehreren Studios getrennt und sie an die Embracer Group verkauft.

Doch es könnte noch weitere folgen.

David Gibson, Analyst von MST Financial, berichtet von einer Telefonkonferenz des Publishers in Japan. Dort sagte das Unternehmen, der Verkauf sei „von der Sorge getrieben, dass die Titel die Umsätze der restlichen Gruppe kannibalisieren und so die Kapitaleffizienz verbessert werden könnte.“

Das Geld aus dem Verkauf wollte man zunächst in KI, Cloud und Blockchain (NFT) investieren. Stattdessen aber wird es für Verstärkung des „Kerngeschäftssegment Gaming“ verwendet.

In einer zweiten Phase der Planung sieht Square Enix eine „Diversifizierung der Kapitalstruktur der Studios“ vor.

So heißt es bezüglich der Trennung von anderen Studios: „Steigende Entwicklungskosten für die Herstellung von Spielen bedeuten, dass die Studios, die sich zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens befinden, selektiv vorgehen und ihre Ressourcen konzentrieren müssen, was die Expansion einschränkt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, bei der Kapitalstruktur flexibel zu sein, weshalb Square Enix eine Überprüfung des Studio-Portfolios vornimmt.“

„Einige Studios werden zu 100 Prozent erhalten bleiben, während andere sich ändern werden (Equity-Methode oder JV), außerdem werden wir nach Möglichkeiten suchen, das Studio-Portfolio zu erweitern. Die größte Auswirkung haben die EU/US-Studios bei großen Titeln, sie werden in der Lage sein, ihre Ressourcen hauptsächlich für japanische Titel zu verwenden. Square Enix ist also bestrebt, Anteile an seinen Studios an andere zu verkaufen, um die Kapitaleffizienz zu verbessern. Genau dann, wenn andere wie Sony usw. Käufer sind. Ich würde erwarten, dass Sony, Tencent, Nexon usw. interessiert sind.“

Wie Gibson anmerkt, sei es seltsam, weitere Anteile seiner Studios zu verkaufen. Denn die kapitalisierten Spielentwicklungskosten von Square Enix belaufen sich auf 840 Millionen Dollar. Und wenn man die drei Studios verkauft, habe man 1,4 Milliarden Dollar an Bargeld und keine Schulden. Dies würde völlig ausreichen, um Investitionen in die Entwicklung von Spielen zu tätigen.