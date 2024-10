Squirrel with a Gun: Eichhörnchen ballert jetzt auch auf Xbox rum

Autor:, in / Squirrel with a Gun

Maximum Entertainment und Dee Dee Creations haben Squirrel with a Gun weltweit auf die Konsolen gebracht.

Der am 29. August auf dem PC veröffentlichte Sandbox-Shooter mit wilden Nagetieren hat nun auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erreicht, komplett mit einem brandneuen Fotomodus, um all das Chaos, das ihr anrichten werdet, festzuhalten und zu zeigen.

Im Launch-Trailer für die Konsole könnt ihr euch einen Teil des Chaos ansehen, das den Spielern überall zur Verfügung steht:

In Squirrel with a Gun startet ihr als Nagetier mit einem Traum. Sobald ihr jedoch mit einer der vielen Schusswaffen ausgerüstet seid, die Eichhörnchen in der Natur so oft antreffen, könnt ihr ein ganzes Arsenal an Waffen einsetzen, um es mit den Agenten aufzunehmen, die euch jagen.

Löst knifflige Rätselräume, um goldene Eicheln zu sammeln, und meistert einzigartige Herausforderungen, indem ihr mit eurem Waffenarsenal kreativ werdet. Ihr müsst schnell fliehen? Feuert eure Waffe ab und nutzt den Rückstoß, um euch in Sicherheit zu bringen. Mit verschiedenen Waffen zum Sammeln, RC-Autos zum Stehlen und Geburtstagskuchen zum Essen, ist die Welt eure.