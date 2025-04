Squirrel with a Gun: Gravity Gun trotzt der Schwerkraft

Autor:, in / Squirrel with a Gun

Squirrel with a Gun trotzt der Schwerkraft und fügt im kostenlosen Update eine neue Gravity Gun, Fell und mehr hinzu.

Maximum Entertainment und Dee Dee Creations haben ein weiteres kostenloses Update für Squirrel with a Gun angekündigt, das diesmal eine brandneue, bahnbrechende Waffe enthält: die Gravity Gun!

Schaut euch die rohe Kraft der Physik an, um in neue Räume zu manövrieren und neue Höhen in der Nachbarschaft zu erreichen.

Zusätzlich zur neuen Waffe könnt ihr fünf neue goldene Eicheln finden und den modischen Nuklearpelz anziehen, mit dem Squirrel brillantes blaues Licht ausstrahlen kann. Menschliche Feinde sollten Abstand halten, denn wenn sie ihm zu nahe kommen, fallen ihnen die Haare aus.