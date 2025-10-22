Squirrel with a Gun: Noch mehr Tiere drücken den Abzug

Mit Katzen, Waschbären und Opossums am Abzug – neues Update liefert tierische Action, lebende Müllmonster und einen erweiterten New Game Plus-Modus für Squirrel With A Gun.

Das neue Varmint Update für Squirrel With A Gun bringt eine schräge Erweiterung ins Spiel: Spieler können nun spezielle Varmint-Felle sammeln, die sie in andere bewaffnete Tiere verwandeln – darunter eine Katze, ein Waschbär oder ein Opossum mit einer Waffe.

Neben diesen Verwandlungen tauchen nun auch lebendige Müllmonster auf, die bekämpft werden müssen.

Zusätzlich wird die Spielwelt durch vier neue Bunker erweitert, in denen goldene Eicheln und exotische Felle warten. Spieler erleben dort gefährliche Minispiele wie „Red Light Green Light“, erklimmen eine gigantische Steinhörnchenstatue oder erkunden einen düsteren Rattenkäfig, der mehr verbirgt, als es zunächst scheint.

Des Weiteren gibt es eine groß angelegte Eiersuche im Viertel, bei der ein weiteres pelziges Outfit winkt.

Mit dem neuen Modus „New Game Plus“ lassen sich Zwischensequenzen mit beliebigen Outfits erneut erleben, und die Reload Wheels können über die Grenzen eines einzelnen Durchgangs hinaus verbessert werden.

Jeder Neustart im New Game Plus erhöht zudem die maximale Kugelanzahl für jede Waffe – ein klarer Vorteil für alle, die sich erneut ins Getümmel stürzen wollen.

Das Varmint-Update erscheint am 18. November für Squirrel With A Gun.