Squirrel with a Gun: Schießwütiges Eichhörnchen ballert um sich

Maximum Entertainment und Entwickler Dee Dee Creations haben verraten, dass ein waffenschwingender Nager in der Nachbarschaft für Chaos sorgen wird, wenn Squirrel with a Gun am 29. August für den PC erscheint. Die Versionen für PlayStation und Xbox werden im Herbst folgen.

Wie ein neuer Trailer zeigt, ist dies nicht nur ein Spiel über ein Eichhörnchen mit einer beliebigen Waffe. Der Bösewicht ist geneigt, alle Arten von Waffen zu benutzen, von Handfeuerwaffen über SMGs bis hin zu Raketenwerfern.

In Squirrel with a Gun seid ihr anfangs nichts weiter als ein Nagetier mit einem Traum. Sobald ihr jedoch mit einer der vielen Schusswaffen ausgerüstet seid, die Eichhörnchen in der Natur so oft antreffen, werdet ihr eure Waffe einsetzen, um es mit den Agenten aufzunehmen, die Jagd auf euch machen. Ihr seid zwar weniger als einen Meter groß, aber ihr könnt mit den besten von ihnen Unruhe stiften.

Dieses Eichhörnchen hat allerdings mehr als einen Trick. Ihr müsst schnell fliehen? Feuert eure Waffe ab und nutzt den Rückstoß, um euch in Sicherheit zu bringen.

Mit einer Reihe verschiedener Schusswaffen, die ihr sammeln, RC-Autos, mit denen ihr eine Spritztour machen, und Chaos, das ihr anrichten könnt, ist die Welt in Squirrel with a Gun eure Eichel.

Verursacht Chaos, jagt Nüsse, stört Picknicks, klaut Kuchen und vieles mehr, um zu beweisen, dass man mit euch als Nagetier nicht spaßen sollte.